ASCOLI PICENO – Due bandi per favorire la frequentazione dei centri estivi da parte delle persone con disabilità gravissima, uno rivolto ad ultrasessantacinquenni che vogliono fruire dei soggiorni climatici estivi per anziani.

L’Amministrazione comunale ha emanato tre avvisi pubblici che si concentrano proprio su questo aspetto, per garantire a tutti gli stessi diritti e dare la possibilità alle famiglie di far trascorrere dei momenti di svago ai loro cari.

Il primo bando è relativo all’assegnazione di un contributo per le spese di un educatore/assistente nella frequenza di centri o attività estivi, mentre il secondo riguarda la frequenza gratuita del centro estivo “Michele per tutti” per le famiglie con figli con certificazione di disabilità gravissima. In entrambi i casi possono fare domanda persone fino a 40 anni. “Siamo orgogliosi di mettere in campo questi interventi – ha dichiarato il sindaco Marco Fioravanti – perché sono una risposta concreta ai bisogni delle famiglie. Per garantire pari diritti servono azioni e fatti: con questi due avvisi siamo davvero al fianco delle persone con disabilità gravissima, per far sì che possano anche loro usufruire del servizio dei centri estivi”. L’assessore ai Servizi sociali, Massimiliano Brugni, ha spiegato: “Le famiglie delle persone con disabilità gravissima potranno scegliere tra queste due opzioni. Gesti concreti che confermano quanto l’Amministrazione sia attenta e presente su certi temi. Oltre ad aver previsto un bonus per i campi estivi per tutti, con questi ulteriori due bandi andiamo incontro alle esigenze dei disabili gravissimi che necessitano di avere al loro fianco un educatore”.

Il terzo bando, invece, è rivolto alle persone ultrasessantacinquenni autosufficienti o parzialmente autosufficienti, quest’ultimi purché accompagnati, residenti nel territorio comunale, che vogliono effettuare un soggiorno marino in località Cupra Marittima (AP) – “Hotel La Perla”. Il soggiorno, previsto dall’1 all’8 settembre, è rivolto a un massimo di 24 persone: nel caso in cui il numero di domande dovesse essere superiore, si darà precedenza alle situazioni con reddito ISEE ordinario meno elevato. Il servizio sarà completamente gratuito per i soggetti aventi un reddito ISEE ordinario non superiore ad € 8.191,04, mentre sarà a totale carico dell’anziano con valore ISEE ordinario superiore ad € 13.159,38 per un costo massimo settimanale di € 385,00 a persona con trattamento di pensione completa.

Per consultare i bandi e presentare la domanda:

https://www.comune.ap.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/25931 – Domande entro le ore 12 del 30 giugno 2025

https://www.comune.ap.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/25932 – Domande entro le ore 12 del 6 giugno 2025

https://www.comune.ap.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/25966 – Domande entro le ore 12 del 27 giugno 2025

