Altro momento importante sarà la consegna delle certificazioni di livello del Conservatorio “G. Rossini” di Pesaro agli allievi che hanno superato gli esami di livello che solo allo Spontini sono consentiti in virtù della convenzione stipulata oltre 10 anni fa

ASCOLI PICENO – Successo per due giovanissimi pianisti allievi della docente Sabrina Gentili dell’Istituto musicale Gaspare Spontini di Ascoli Piceno al 5°Concorso Nazionale “Anxanum Music Awards” tenutosi al Polo Museale Santo Spirito di Lanciano con il Maestro Simone Genuini quale Presidente di Giuria.

ELISA WU LINGXI (10 anni) ha vinto il 2° Premio e NICOLA NING XUANJIE (8 anni) ha vinto il 3°Premio categoria A1.

Grande soddisfazione per la Docente e per lo Spontini che vedranno altri due allievi ELISA SOFIA ABRUDAN e SERENA WU partecipare al Progetto Vivaio del Maestro Ludovico BRAMANTI del Conservatorio G. Rossini di Pesaro il 26 maggio p.v. al concerto finale nella SALA BEI della Provincia di Pesaro.

VENERDI’ 30 maggio alle ore 21 nell’Auditorium Neroni della CARISAP si svolgerà il tradizionale SAGGIO FINALE SPONTINI INSIEME dedicato in particolar modo proprio alla Musica da camera e agli Ensemble formati all’interno della Scuola.

Parteciperanno gli Allievi e Allieve delle Classi di Violoncello della Prof.ssa Daniela Franchi, di Chitarra del Prof. Enrico Antonini, di Musica d’insieme per Archi curato dai Prof.ri Giuseppe Marcucci e Alessandro Buca, di Musica d’Insieme per Fiati curato dal Prof. Francesco Albertini, di Coro di Voci Bianche del Prof. Mario Giorgi, di Percussioni del Prof. Ludovico Venturini e di Canto della Prof.ssa di Canto Victoria Viola.

Il 2 giugno, Festa della Repubblica, il Prefetto di Ascoli Piceno, Dott. Sante Copponi, ha di nuovo invitato lo Spontini al Teatro dei Filarmonici per solennizzare la consegna delle onorificenze al Merito della Repubblica Italiana.

La giovanissima violinista LOLI MARIKRIS, allieva del Prof. Giuseppe Marcucci e la Classe di Danza della Prof.ssa Maria Luigia Neroni offriranno momenti di grande bellezza.

