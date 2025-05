ASCOLI PICENO – Un pomeriggio e una serata dedicati all’identità, alla cultura e al senso di appartenenza del Sestiere di Porta Maggiore: domenica 25 maggio, in Piazza Immacolata, va in scena “In Nomine Populi”, evento organizzato dal Sestiere per celebrare la propria storia attraverso riti, suoni e sapori della tradizione. «”In Nomine Populi” non è solo un evento, ma un momento di condivisione autentica: è il nostro modo di onorare le radici, rafforzare il senso di appartenenza e guardare insieme al futuro del Sestiere. Un sentito grazie a tutti coloro che, con passione e impegno, rendono possibile tutto questo», afferma il caposestiere neroverde Gino Petronio.

Il programma prenderà il via alle ore 18:00 con l’esibizione della Scuola Musici e Sbandieratori del Sestiere di Porta Maggiore, che darà ufficialmente inizio alla manifestazione. Alle 19:00 sarà celebrata la Santa Messa, accompagnata dalla benedizione del cavallo e del nuovo fazzoletto del Sestiere. A seguire, alle 20:00, spazio ai saluti istituzionali e alla presentazione del Calendario Eventi 2025, preludio a una stagione ricca di iniziative e appuntamenti legati alla vita del Sestiere. Dalle 20:30, ecco la tradizionale Cena Popolare al costo di 10 euro, con un menù semplice e gustoso: pennette all’arrabbiata, panino con porchetta e bevanda. La serata si concluderà con il concerto live degli Zigà che porteranno sul palco il meglio della musica popolare, in un viaggio sonoro nella tradizione del centro-sud Italia, tra ritmo, balli e passione. Un’occasione imperdibile per vivere insieme i valori della fede, appartenenza e della cultura popolare nel cuore del Sestiere di Porta Maggiore.

Info e prevendite: 335 6419498 – 328 9191749

