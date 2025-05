ll Premio “Storie di alternanza e competenze” è un’iniziativa promossa da Camera Marche e da Unioncamere con l’obiettivo dare visibilità a racconti di alternanza nell’ambito di Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO), di tirocini curriculari e di percorsi di apprendistato (I e III livello).

ANCONA – Si è svolta alla Loggia dei Mercanti di Ancona la cerimonia di premiazione dei video racconti delle esperienze di Alternanza sotto il claim “Le Storie siamo noi”. Emozione per gli studenti premiati, provenienti dalle scuole di tutti i territori marchigiani.

Le loro esperienze hanno riguardato settori diversi e in ciascuno di essi i ragazzi hanno dato portato passione e capacità di innovare, pur dopo i primi momenti di spaesamento e timore- “Non abbiate paura di chiedere” ha riassunto Daniele Scartozzi, dell’ITS di Porto Sant’Elpidio che ha svolto il percorso di alternanza presso la Mecaer Aviation Group Aircraft Services di Monteprandone (AP) leader di soluzioni per sistemi e servizi aeronautici nei mercati dell’elicottero e dell’aviazione aziendale. Il Presidente di Camera Marche Gino Sabatini ha ricordato come questo delle storie di Alternanza sia uno degli appuntamenti più preziosi per l’Ente camerale “in cui realizziamo e apprezziamo davvero quel collegamento tra mondo della scuola e mondo dell’impresa che rischia di rimanere altrimenti solo nei programmi e che invece dà vita davvero a uno scambio virtuoso: lo vediamo nei racconti degli studenti e nel riscontro degli imprenditori che trovano nei giovani nuove opportunità ed energie in cui investire”.

Gli fa eco l’Assessore regionale Chiara Biondi “Voi ragazzi siete il cuore pulsante delle Marche e siete al centro della nostra azione: vogliamo supportarvi a sviluppare i vostri talenti perché se farete di ciò che vi piace e vi riesce il vostro lavoro sarà un vantaggio per voi e per tutta la regione dove opererete”.

Gli studenti hanno lavorato alla realizzazione di spettacoli teatrali che includono ragazzi con disabilità, applicato l’IA al settore della nautica, progettato robot capaci di piantare alberi, ideato campagne pubblicitarie, fornito servizi di estetica agli anziani delle RSU, messo a punto soluzioni di interior design negli ambienti delle cucine pensati per facilitare la vita a persone non vedenti e ipovedenti, sviluppato percorsi turistici sostenibili nella Gola del Furlo, estratto litio dalle batterie esauste dei cellulari e soprattutto hanno capito meglio funziona il mondo del lavoro “anche scegliendo percorsi diversi da quelli che avevamo in mente” e che così fa meno paura. Le valutazioni restituite dagli studenti rispetto alle esperienze di lavoro hanno riguardato non solo lo sviluppo di competenze ma soprattutto aspetti valoriali: “abbiamo imparato a provare, sbagliare, domandare. A lavorare in un gruppo…”. Attenti alla relazione col prossimo, competenti, con ottima proprietà di linguaggio: lo spaccato sulle nuove generazioni che emerge anche quest’anno dalla premiazione conforta sulle sorti dello sviluppo del territorio.

L’INIZIATIVA

ll Premio “Storie di alternanza e competenze” è un’iniziativa promossa da Camera Marche e da Unioncamere con l’obiettivo dare visibilità a racconti di alternanza nell’ambito di Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO), di tirocini curriculari e di percorsi di apprendistato (I e III livello).

I racconti sono stati realizzati dagli studenti degli Istituti scolastici italiani del secondo ciclo di istruzione e degli ITS Academy su tematiche della transizione digitale e dell’intelligenza artificiale, della sostenibilità ambientale, delle competenze di cittadinanza per lo sviluppo sostenibile, dell’inclusione sociale, del turismo e della cultura, dell’agroalimentare, della meccatronica, del sistema moda, del made in Italy, dell’educazione finanziaria e dell’imprenditorialità.

I candidati hanno svolto un percorso di alternanza (PCTO, apprendistato, tirocinio curriculare) a partire dal 1° gennaio 2022 e realizzato un racconto multimediale (video) che ha rappresentato l’esperienza svolta, le competenze acquisite e il ruolo dei tutor e formatori (scolastici e aziendali).

PREMI

Vengono riconosciuti premi denaro (assegnati per tali importi per ogni provincia e per ogni categoria): 1° classificato: 1.500,00 (euro 1.000,00 ai ragazzi e 500,00 euro alla scuola) 2° classificato: 1.250,00 (euro 800,00 ai ragazzi e 450,00 alla scuola)

Interventi istituzionali

GINO SABATINI (Presidente Camera di Commercio delle Marche) CARMINA PINTO (Direzione Scolastica Regionale per le Marche) ANTONELLA ANDREOLI (Assessore alle Politiche educative del Comune di Ancona) , CHIARA BIONDI (Assessore Beni culturali, istruzione e sport Regione Marche) Esperienze e testimonianze , DANIELA ZEPPONI (Consigliera Camera di Commercio delle Marche)

IMPRESE OSPITANTI: Ing. Fabrizio Marucci e Dott.ssa Sara Tulli della Mecaer Aviation Group Aircraft Services di Monteprandone (AP)

STUDENTE Daniele Scartozzi ITS ACADEMY di Porto Saant’Elpidio (FM) indirizzo Meccatronica, Robotics, Industry 4.0 and Smart Manifacturing

I VINCITORI

PRIMO classificato categoria Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy): – Fondazione ITS Nuove Tecnologie per il Made in Italy di Porto Sant’Elpidio (FM) con il progetto “ARTICOLO 1” classe 2^ Meccatronica, Robotics, Industry 4.0 and Smart Manifacturing

“Il progetto nasce dall’esigenza di avvicinare il percorso formativo con le varie realtà imprenditoriali, al fine di consentire agli allievi di conoscere il loro possibile futuro in ambito lavorativo”.

PRIMI classificati categoria Istituti Professionali per percorsi PCTO. IIS “Antonio Guastaferro di San Benedetto del Tronto (AP) con il progetto “MI PRENDO CURA DI TE …..NONNA” classe 4^ indirizzi acconciatura ed estetica: “Il contesto che ha portato all’ideazione del progetto formativo, è stata la possibilità delle allieve del settore BENESSERE: Acconciatura – Estetica di poter esercitare semplici pratiche di estetica (manicure) e di acconciatura (messa in piega) ad anziani ospitati presso struttura pubblica “Centro Primavera”

IIS “G. Celli” di Piobbico (PU) con il progetto “Scoprendo Malta: Competenze e Opportunità” classi 4 BR sale e vendita “Il contesto che ha portato all’ideazione del progetto è stato il desiderio di visitare posti e avere esperienze di alternanza scuola-lavoro diversi dagli altri anni”

PRIMI classificati categoria Licei per Percorsi per le competenze trasversali e orientamento (PCTO) Liceo Artistico E. Mannucci di Ancona (AN) con il progetto “ Banco di scena” classe 4^ A arti figurative: “Banco di scena è un’opportunità per promuovere l’educazione all’espressione artistica, valorizzare le professioni e dei mestieri dello spettacolo e favorire un’esperienza di inclusione e di integrazione sociale”

IIS “A. Capriotti” di San Benedetto del Tronto (AP) con il progetto “COME IMPARARE AD ESSERE SE STESSI” classe classe 4^ liceo linguistico: “L’intenzione principale del progetto, dedicato a tutta la comunità educante della scuola (ragazzi, insegnanti, personale scolastico, famiglie) è di offrire un percorso di sensibilizzazione strutturato sul tema della resilienza”

Liceo Artistico “G. Cantalamessa” di Macerata (MC) con il progetto “Un nuovo imprenditore per un mestiere antico” classe 4^ D audiovisivo e multimediale 4^A architettura e ambiente: “L’esperienza nella struttura ospitante (azienda produttrice di arredi su misura) ha permesso di conoscere una situazione reale, dove è stato necessario agire con attenzione e creatività”

Liceo Artistico Mengaroni di Pesaro (PU) con il progetto “Spazi e ambienti della casa idee innovative e inclusione” classe 4^ E indirizzo interior design: “Il progetto ha come tema lo studio di una proposta di design e/o arredo innovativo per uno degli ambienti principali della casa tenendo conto delle disabilità con un’attenzione particolare a quella visiva”.

SECONDI classificati categoria Licei Liceo Artistico “G. Cantalamessa” di Macerata (MC) con il progetto “Educare all’arte del riciclo” classe 4^ architettura e ambiente: “Dall’insegnamento 4 5 all’apprendimento: una pedagogia orientata all’azione, la partecipazione e la collaborazione è stato l’approccio alla soluzione dei problemi. La studentessa ha ricoperto un ruolo educativo nei confronti di bambini piccoli (6 – 11), imparando attraverso questa esperienza il senso di responsabiltà”

Liceo Artistico Scuola del Libro di Urbino (PU) con il progetto “Turismo sostenibile classe 3^ A indirizzo audiovisivo e multimediale: “Il percorso di PCTO, rivolto alla classe terza, ha consentito agli studenti di conoscere il territorio della Gola del Furlo e la sua riserva, attraverso percorsi, sentieri e luoghi percorribili sia a piedi che in bicicletta alla scoperta delle bellezze naturali che offre il territorio”.

PRIMI classificati categoria Istituti Tecnici per percorsi PCTO: IIS Corinaldesi Padovano di Senigallia (AN) con il progetto “Una questione di plastica” classi 3^ indirizzo chimica e biotecnologia (ITBA E ITBB) “E’ una questione di Plastica!” vuole rappresentare un laboratorio esperienziale dedicato agli studenti delle classi terze ad indirizzo Biotecnologie Ambientali per sensibilizzarli sull’impatto ambientale della plastica ed insegnare loro a 5 trasformare questo materiale da problema a risorsa”

IIS Fermi Sacconi Ceci di Ascoli Piceno (AP) con il progetto “WOOD-E: Studio di prefattibilità di un prototipo di robot per la ripiantumazione di alberi a piccolo fusto” classi 4^ indirizzi meccanica, meccatronica ed energia: “WOOD-E è un prototipo virtuale di robot per la ripiantumazione di alberi a piccolo fusto in zone disboscate da incendi, altri eventi naturali, o per esigenze industriali, sviluppato da un team di sei studenti di “Meccanica Meccatronica ed Energia” appartenenti al MIND LAB (Mobility Innovation Design Laboratory)”

ITT “G. e M. Montani” di Fermo (FM) con il progetto “Urban Mining di Litio e Cobalto Mediante la Chimica Verde” classe 4^ Chimica e materiali (CMA) “Il progetto nasce dall’esigenza di modellare il percorso formativo scolastico secondo le esigenze della transizione ecologica/energetica/digitale in atto, facendo scoprire ai ragazzi le potenzialità enormi della Chimica Verde in tale ambito, competenze che permettono loro di creare lavori che ancora non esistono.”

Polo Tecnico Professionale 3 di Fano (PU) con il progetto “Learning by Doing “T-Wood e T-Glass” classe 3^ R e S Grafica e comunicazione “Il progetto ”Learning by doing”, cui hanno partecipato gli alunni delle classi terze, è un‘iniziativa dei Giovani Imprenditori rivolto a docenti e studenti degli istituti di secondo grado, che propone la condivisione di metodologie, strumenti e valori tra il mondo industriale e il mondo scolastico”

SECONDI classificati categoria Istituti Tecnici ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE DON LUIGI ORIONE di Fano (PU) con il progetto “A.I. Intelligenza Artificiale per il riconoscimento delle imbarcazioni” classe 4^ informatica e telecomunicazioni “Esperienza del Percorso Trasversale delle Competenze Orientative presso strutture produttive del settore di riferimento (Indirizzi: Meccanica, Meccatronica ed Energia – Informatica e Telecomunicazioni) ubicate nella zona compresa prevalentemente tra le valli del Metauro e del Cesano”.

IIS Fermi Sacconi Ceci di Ascoli Piceno (AP) con il progetto “Peer Education – Laboratorio di Educazione alla sostenibilità” classi 3^ 4^ 5^ chimica materiali e tecnologie

“Attraverso presentazioni, video, esperimenti, esperienze sensoriali e giochi ludici digitali e interattivi, studentesse e studenti trasmesso una visione ed una missione che racchiude competenze di cittadinanza sostenibile comprensibili anche ai più piccoli”

IIS Marconi Pieralisi di Jesi (AN) con il progetto “Robot Girl” classe 4 indirizzo meccatronica (MM) “Il Percorso di PCTo seguito da una ragazza ha avuto lo scopo di ottimizzare i percorsi lavorativi del Robot , disegnando in 3D l’ambiente nel quale il Robot opera”.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.