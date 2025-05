ASCOLI PICENO – Il Presidente della Provincia Sergio Loggi, insieme alle consigliere provinciali con delega all’edilizia scolastica Serena Silvestri e alla rete scolastica Germana Gagliardi hanno incontrato stamane, presso la sede dell’Ufficio Scolastico Provinciale i componenti della Consulta Provinciale degli Studenti. Erano presenti il dirigente dell’USR Ascoli Piceno – Fermo Luca Pasqualini e la Prof.ssa Rita Forlini referente dell’Ufficio Scolastico Provinciale. Ha partecipato all’incontro anche l’Ing. Gianluigi Capriotti responsabile del Servizio Patrimonio e Edilizia Scolastica della Provincia.

Il tavolo, si è inserito nell’ambito della proficua e cordiale collaborazione instaurata dalla Provincia con gli organi scolastici per promuovere sinergie, ascoltare le istanze del mondo della scuola e affrontare insieme, in maniera condivisa e concertata, problematiche e soluzioni.

“Per le scuole superiori tra finanziamenti del Pnrr, Ufficio per la Ricostruzione, fondi ministeriali e risorse proprie di Bilancio sono previsti oltre 59 milioni di euro – ha spiegato il Presidente Loggi – fondi con i quali la Provincia, tramite i propri uffici tecnici, ha avviato iter di gara e realizzazione dei cantieri Siamo ben consapevoli – ha proseguito il Presidente che molti lavori sono ‘invasivi’ ma li stiamo realizzando avendo cura di minimizzare ogni possibile disagio e di promuovere soluzioni che consentano lo svolgimento dell’attività didattica in coesistenza con le attività di cantiere. Nonostante le tante difficoltà economiche e organizzative, anche per i recenti tagli subiti dalle Province, siamo vicini con attenzione alle esigenze rappresentate da voi studenti”.

Il Presidente ha quindi illustrato ai rappresentanti degli studenti i numerosi interventi in corso o in programma sulle scuole superiori di competenza informandoli anche sul cronoprogramma dei cantieri in via di completamento o in procinto di attivazione per l’adeguamento, il miglioramento sismico e l’efficientamento energetico degli edifici scolastici frequentati da circa 10mila studenti. Entro giugno avranno inizio i lavori per oltre 9 milioni e mezzo di euro volti alla realizzazione della nuova sede a Pennile di Sotto dell’Istituto Psicopedagogico “Trebbiani” di Ascoli Piceno. A luglio partirà la gara di appalto, di oltre 3 milioni e 105 mila euro, per l’adeguamento sismico dell’Ipsia “Sacconi” di via Angelini.

Tra i lavori in fase avanzata: il miglioramento sismico del Liceo Classico “Leopardi” di San Benedetto per 1 milione e 105 mila euro e quello dell’Istituto Magistrale “Mercantini” di Ripatransone per 1 milione e 650 mila euro. A settembre, inoltre, si concluderanno i lavori per ‘adeguamento sismico ed efficientamento energetico della palestra dell’ITI “Fermi” di Ascoli di importo pari a 664mila euro e quelli relativi alla palestra I.T.A.S. “Capriotti” di San Benedetto di oltre 2 milioni e 700 mila euro.

Le consigliere Silvestri e Gagliardi hanno ricordato “l’importanza di un dialogo costante e costruttivo con la consulta scolastica e con tutte le componenti del mondo della scuola, siamo a vostra disposizione per suggerimenti, proposte e segnalazioni nella consapevolezza che le scuole rappresentano centri propulsori di idee, sviluppo e cultura indispensabili per la crescita delle comunità locali”.

Il Dirigente Pasqualini ha ringraziato l’Amministrazione Provinciale per la disponibilità ad un confronto continuo e puntuale con i protagonisti del mondo della scuola, studenti, docenti, dirigenti, personale amministrativo e ATA che ogni giorno vive quotidianamente all’interno delle strutture educative e formative condividendo percorsi ed esperienze. Apprezzamento è stato espresso anche dai rappresentanti degli studenti che hanno posto numerose domande e formulato specifiche richieste fornendo preziosi indicazioni e contributi per le varie azioni progettualità.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.