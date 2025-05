ASCOLI PICENO – Si è conclusa con grande successo la prima edizione de “L’Arte del Vino all’Arengo: un viaggio tra arte e gusto”. Sabato 24 e domenica 25 maggio, la città è stata un affascinante crocevia tra enologia, arte e cultura. Due giornate intense, partecipate e ricche di emozioni, che hanno animato la suggestiva Sala della Vittoria della Pinacoteca Civica e il Giardino dell’Arengo, accogliendo tanti di visitatori provenienti da tutta la regione e non solo. L’Arte del Vino all’Arengo è stato organizzato da Mad Events in collaborazione con Musei Civici di Ascoli Piceno, in partnership con il Comune di Ascoli Piceno e Bim Tronto. L’evento è patrocinato da Regione Marche, Camera di Commercio delle Marche, Linfa Azienda speciale Camera di Commercio delle Marche, Amap Marche.

«Un abbraccio armonioso tra arte, cultura e tradizione enologica della nostra terra: tutto questo è stato “L’Arte del Vino all’Arengo”» ha dichiarato il sindaco Marco Fioravanti. «Grazie a una bella sinergia tra istituzioni, partener e produttori, abbiamo registrato tanti partecipanti a questa prima edizione della kermesse. Continueremo a investire nelle iniziative che permettono di valorizzare le nostre eccellenze: vino e arte sono simboli di tradizione e identità del territorio».

«La bella riuscita di questa prima edizione conferma il ruolo centrale del vino marchigiano come veicolo di cultura e sviluppo – ha affermato l’assessore regionale alle Attività Produttive, Andrea Maria Antonini -. È la testimonianza concreta di un comparto vitivinicolo delle Marche vivo, innovativo e sempre più centrale nella promozione della nostra regione. Con oltre 14.000 aziende e 17.500 ettari di vigneto, le Marche sono protagoniste nel panorama enologico nazionale e internazionale. Occasioni come questa rafforzano il legame tra tradizione e futuro, tra territorio e comunità, creando nuove occasioni di incontro tra produttori, cittadini e istituzioni, valorizzando il vino come autentico ambasciatore della nostra terra». Il pubblico ha risposto con entusiasmo al ricco programma proposto: dalle degustazioni delle 15 cantine del territorio, ai laboratori didattici per bambini, dai convegni tematici che hanno acceso riflessioni su sostenibilità, innovazione e cultura d’impresa, fino alle visite guidate e al suggestivo workshop di pittura con il vino. Un ringraziamento sentito va a tutti i partner, sponsor e collaboratori, alle 15 cantine protagoniste: Sangiovanni, Tenuta Spinelli, Terre d’Arengo, Velenosi, Tenute Polini, Clara Marcelli, Simone Capecci, La Canosa, Vini Centanni, Il Crinale di Cavino, De Angelis, Dianetti, Tenuta La Riserva, Numa, Le Caniette: con passione e professionalità hanno raccontato il territorio attraverso le proprie etichette, offrendo ai visitatori un viaggio sensoriale tra i sapori e le storie del Piceno. Grazie anche a tutti i relatori che hanno condiviso competenze, creatività ed entusiasmo contribuendo a fare de “L’Arte del Vino all’Arengo” un appuntamento indimenticabile. Con questa edizione, Ascoli si conferma luogo d’incontro tra bellezza e sapere, dove il vino diventa veicolo di cultura, condivisione e valorizzazione del territorio.

