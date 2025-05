ASCOLI PICENO – “Dalle parole ai fatti: sono felice di annunciare che, dopo un periodo di difficoltà, lo stabilimento Pfizer di Ascoli Piceno è riuscito ad acquisire due importanti commesse a livello globale”.

Così il Sindaco di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti: “Un risultato importante e strategico, ottenuto grazie alla costante collaborazione tra istituzioni e azienda: dopo aver incontrato i vertici dello stabilimento insieme al Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, infatti, in questi mesi abbiamo continuato a lavorare in maniera silente – ma sinergica – per supportare l’importante sito ascolano. L’acquisizione di queste due commesse a livello globale, oltre a confermare le potenzialità produttive dello stabilimento cittadino e ad accrescerne ulteriormente la centralità nello scenario farmaceutico internazionale, è frutto di un costante lavoro di squadra tra Amministrazione Comunale, Regione Marche e Governo, tutti in campo con competenza e determinazione al fianco della Pfizer di Ascoli e dei suoi dipendenti. Ringrazio il Presidente Francesco Acquaroli per aver fattivamente contribuito a questo risultato, dopo aver già egregiamente lavorato alla tutela e salvaguardia dello stabilimento Beko di Comunanza e dei suoi dipendenti. Ora il sito ascolano di Pfizer continuerà a fungere da motore trainante, a livello regionale e non solo, in materia di export, con importanti ricadute socio-economico per l’intero territorio”.

