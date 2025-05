ASCOLI PICENO – Un’eccellenza del territorio marchigiano brilla sulla scena nazionale. Lunedì 2 giugno 2025, alle ore 14:30, all’Ippodromo delle Capannelle di Roma, in occasione del prestigioso 142° Derby Italiano di Galoppo, ASI (Associazioni Sportive Sociali Italiane) presenta “UGUALI INSIEME LIBERI”. Questa performance di teatro equestre, carica di significato, vedrà protagonista l’acclamata amazzone Loretta Minollini, originaria di Ascoli Piceno, insieme alla giovane e talentuosa volteggiatrice Nicole Pignati.

Lo spettacolo è un profondo tributo artistico ai valori fondanti della Repubblica Italiana, unendo l’eccellenza sportiva alla profondità del significato civile. Il casting è stato curato da SICA Onlus, con la prestigiosa consulenza artistica di Rodolfo Lorenzini, patron del Premio Senofonte. “UGUALI INSIEME LIBERI” trascende la pura tecnica equestre per divenire una vibrante metafora della storia e dell’identità nazionale.

Il Derby Italiano di Galoppo, simbolo di passione e tradizione equestre, si arricchisce così di un ulteriore livello di significato. Questo evento unisce la maestosità delle corse alla forza dell’espressione artistica, in un omaggio vibrante ai principi della nostra Repubblica.

L’iniziativa è prodotta da ASI, ente di promozione sportiva e sociale riconosciuto dal CONI, a conferma del suo impegno nella valorizzazione delle diverse discipline e delle espressioni culturali legate al mondo equestre.

Loretta Minollini: L’Orgoglio Marchigiano nell’Arte Equestre

Il teatro equestre, con la sua capacità di fondere la disciplina e l’eleganza degli sport equestri con la creatività e l’espressività dell’arte scenica, si rivela un linguaggio eccezionale. Performance come “UGUALI INSIEME LIBERI” offrono al pubblico l’opportunità di apprezzare non solo la potenza atletica e la grazia del cavallo, ma soprattutto il profondo legame e la sintonia che si possono creare tra uomo e animale in un contesto artistico.

Loretta Minollini, figura di spicco nel panorama del teatro equestre italiano e vanto del nostro territorio, ha già incantato il pubblico in eventi di risonanza nazionale come Fieracavalli di Verona e Gala d’Oro Dreams, dove ha saputo interpretare con sensibilità e maestria favole equestri e spettacoli di grande impatto. La sua presenza sul palco del Derby, accanto alla giovane Nicole Pignati, eleva ulteriormente il valore artistico di questo tributo alla Repubblica.

Emilio Minunzio, Vicepresidente di ASI, commenta: “Siamo immensamente orgogliosi di portare uno spettacolo del calibro di ‘UGUALI INSIEME LIBERI’ in una cornice così iconica. Crediamo fermamente che il teatro equestre sia uno strumento potentissimo per veicolare messaggi di alto valore civile e sociale attraverso la bellezza e la versatilità del cavallo, unendo la grazia artistica alla disciplina sportiva. Vedere artiste come Loretta Minollini interpretare questi temi è un privilegio.”

“UGUALI INSIEME LIBERI”: Un Racconto Emotivo a Cavallo

Lo spettacolo è un vero e proprio viaggio emotivo in quattro quadri scenici, ognuno carico di forte simbolismo che celebra i valori della Repubblica Italiana:

Si apre evocando le difficoltà e le lotte del passato della Nazione, attraverso movimenti lenti e suggestivi.

della Nazione, attraverso movimenti lenti e suggestivi. Segue un momento di rinascita e liberazione , con un’esplosione di energia che celebra la libertà ritrovata.

, con un’esplosione di energia che celebra la libertà ritrovata. Un’amazzone incarna quindi l’ ideale della Repubblica , rappresentando i principi di pace e purezza.

, rappresentando i principi di pace e purezza. Il gran finale è un potente omaggio all’Italia unita e forte: le amazzoni, avvolte dai colori della bandiera italiana, galoppano insieme, simbolo di resilienza e piena libertà.

L’uso sapiente del Verde (speranza e rinascita), del Bianco (pace e purezza) e del Rosso (coraggio e sacrificio) arricchisce ulteriormente l’impatto visivo e concettuale di questo tributo alla Repubblica.

Questa esibizione inedita al 142° Derby Italiano di Galoppo non è solo uno spettacolo, ma un profondo atto di celebrazione e riflessione sull’importanza di uguaglianza, unione e libertà. Il teatro equestre, nella sua essenza che fonde uomo, animale e movimento, esprime questi valori con una potenza scenica unica, unendo la tradizione e l’eleganza del Derby con l’innovazione e la profondità dell’arte per celebrare, attraverso la performance, lo spirito della Repubblica Italiana.

