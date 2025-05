ASCOLI PICENO – Ora hanno un nome e un volto i 20 studenti delle scuole superiori regionali che sono stati selezionati da Giocamondo Study, società ascolana che opera da anni a livello internazionale nel settore dei viaggi studio, come “ambasciatori” chiamati a promuovere le bellezze del territorio marchigiano all’Expò di Osaka, in Giappone, nel prossimo mese di luglio.

La proclamazione dei vincitori dell’iniziativa, con ben 80 domande pervenute da tutte le province delle Marche e con il sostegno economico della Regione, è avvenuta nei giorni scorsi nel suggestivo scenario del teatro Filarmonici di Ascoli Piceno durante la cerimonia conclusiva che ha fatto seguito alla fase di valutazione e selezione dei ragazzi anche attraverso video da loro prodotti per valorizzare le Marche. Una cerimonia che ha visto la presenza del presidente e Ceo di Giocamondo Study, Stefano De Angelis, insieme a tutto lo staff, e di rappresentanti istituzionali come l’assessore regionale allo sviluppo economico e alla cooperazione internazionale Andrea Maria Antonini e l’assessore all’istruzione del Comune di Ascoli Donatella Ferretti.

I 20 STUDENTI “AMBASCIATORI”

I 20 studenti-ambasciatori che, grazie all’iniziativa di Giocamondo Study, voleranno in Giappone e saranno presenti all’Expo 2025 di Osaka nel periodo tra l’8 e il 22 luglio, sono stati chiamati a salire sul palco per ritirare l’attestato di partecipazione e un maxi-assegno simbolico a testimoniare l’importante contributo economico (2.000 euro per ogni studente) per poter vivere l’importante esperienza all’estero. Si tratta di Diego Cadei di Comunanza (Ascoli Piceno), Nicole Calai di Montemarciano (Ancona), Maria Capanna di Loreto (Ancona), Laura Capponi di Ascoli Piceno, Gioele Cardinali di Santa Maria Nuova (Ancona), Alberto Cicconi di Spinetoli (Ascoli Piceno), Stella Di Biagio di Falconara (Ancona), Giacomo Di Sabatino di Ascoli Piceno, Matteo Ferri di Ascoli Piceno, Sonia Gaspari di Ripatransone (Ascoli Piceno), Flavio Marzi di Acquaviva Picena (Ascoli Piceno), Stesi Mazzocchi di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), Matilde Sgammini di Fermo, Viola Solfanelli di Senigallia (Ancona), Chiara Spinucci di Castorano (Ascoli Piceno), Giacomo Tagliapini di Roccafluvione (Ascoli Piceno), Francesca Ticchiarelli di Sant’Egidio alla Vibrata, Gianluca Troiani di Montalto delle Marche (Ascoli Piceno) e Asia Zanché di Ascoli Piceno. Chiara Amici, Beatrice Capriotti e Alice Colantoni hanno curato per Giocamondo Study tutta la parte relativa al bando, al coordinamento del progetto e alla fase delle selezioni.

GLI INTERVENTI

“Sono rimasto molto sorpreso positivamente – sottolineato il presidente e Ceo di Giocamondo Study, Stefano De Angelis – sia per la grande partecipazione, oltre ogni aspettativa, che per l’ottima qualità dei video che i ragazzi hanno realizzato proprio per promuovere le bellezze delle Marche e che verranno riproposti anche ad Osaka, anche durante gli incontri con i coetanei giapponesi. Tutto questo rappresenta per noi uno stimolo a replicare anche nei prossimi anni questa iniziativa”.

L’assessore regionale Andrea Maria Antonini ha, invece, evidenziato «l’importanza per i ragazzi di essere sempre curiosi, di voler sapere, perché esperienze come quella che andranno a vivere in Giappone sarà qualcosa che ricorderanno per sempre», ribadendo la soddisfazione della Regione Marche per questo progetto importante, ringraziando Giocamondo Study e ricordando il calendario di eventi previsti all’Expò all’inizio di giugno per la Settimana delle Marche.

“Come amministrazione comunale di Ascoli – ha evidenziato l’assessore all’istruzione Donatella Ferretti – non possiamo che essere orgogliosi di un’azienda presente sul territorio come Giocamondo Study che ha saputo garantire questa opportunità unica ai ragazzi”.

