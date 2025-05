AGGIORNAMENTO 30 MAGGIO 2025

Con riferimento all’ordinanza dirigenziale 318 del 28/05/2025 relativa alla regolamentazione della circolazione stradale in via dei Soderini per l’installazione di una gru nella giornata di mercoledì 4 giugno, si informa che l’intervento è stato annullato e sarà riprogrammato in nuova data.

ASCOLI PICENO – Di seguito una nota del Comune di Ascoli Piceno.

Con l’Ordinanza dirigenziale 318 del 28 maggio 2025 si ordina

Per la fase di montaggio/smontaggio gru:

– istituire dalle ore 04:00 alle 07:00 del 04/06/2025, i seguenti provvedimenti per la regolamentazione della circolazione veicolare in Piazza Roma, via del Trivio, via B. Cairoli, piazza V. Basso e via delle Donne, Via dei Soderini per consentire l’ accesso dei mezzi necessari per il montaggio di una gru in via dei Soderini;

Piazza Roma:

– revoca temporanea, al lato Ovest, dell’offerta di sosta riservata ai residenti con contestuale istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata;

Via del Trivio:

– istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati per l’intera via;

Via B. Cairoli:

– istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati a partire da p.zza Ventidio Basso e fino all’intersezione con via Vidacilio con contestuale revoca dell’offerta di sosta residenti e libera compresa nel tratto di strada indicato per un totale di n.5 posti auto;

Piazza Ventidio Basso:

– la sosta temporanea dei bilici destinati al trasporto dei vari componenti della gru per effettuare i trasbordi dei materiali su mezzi più piccoli i quali, da via delle Donne raggiungeranno il punto di via dei Soderini dove dovrà essere montata la gru;

Via delle Donne:

– istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta h24 su ambo i lati;

Via dei Soderini:

– istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati fino al civ.18;

L’interdizione del transito veicolare su via dei Soderini dalle ore 17:00 del 04/06/2025, alle 06:00 del 05/06/2025.

Per il transito dei mezzi diretti al cantiere:

– interdizione temporanea alla circolazione veicolare in piazza V. Basso, in via Cairoli, via del Trivio e via dei Tamburrini, per il tempo strettamente necessario al posizionamento dei mezzi d’opera in p.zza Ventidio Basso, mediante l’impiego di movieri presso tutte le intersezioni interessate dal transito veicolare, resta inteso che sarà sempre assicurato il transito veicolare da per le vie afferenti la suddetta piazza, e specificatamente, Via F. Tamburrini, Via E. Trebbiani, Via B. Cairoli;

– riduzione di m. 1,00 delle occupazioni di suolo pubblico per tavoli e sedie autorizzati in via del Trivio.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.