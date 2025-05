ASCOLI PICENO – Di seguito una nota del Comune di Ascoli Piceno.

Con l’Ordinanza dirigenziale 324 del 29 maggio 2025 si ordina per il giorno 4 giugno 2025 l’adozione dei seguenti provvedimenti, nella fascia oraria compresa tra le ore 6:00 e le ore 15:00:

1. l’interdizione della circolazione veicolare in Via Kennedy;

2. l’interdizione della circolazione in uscita su Via Kennedy da Via Montecassino, dall’intersezione (rotatoria) con Via Cola D’Amatrice e da Piazza Immacolata;

3. la revoca dell’offerta di sosta esistente su Via Kennedy, in ambo i lati, per il tratto compreso dall’intersezione con la Piazza Immacolata e fino all’altezza dell’Hotel Marche;

4. la revoca del il servizio di pulizia stradale in Via Fermo e in Via Firenze.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.