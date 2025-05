La serata ha preso il via con gli interventi del Professor Leonardo Seghetti, esperto in chimica agraria, che ha trattato degli aspetti qualitativi dell’Olio Extra Vergine di Oliva, e del Dottor Mauro Mario Mariani, Medico Chirurgo – Specialista in Angiologia

ASCOLI PICENO – Il Rotaract Club Ascoli Piceno, con la presidentessa Silvia Nespeca, ha organizzato la I edizione di “Olio in salute”, tenutasi venerdì 23 maggio 2025 presso il Frantoio Fratoni ad Ascoli Piceno. L’evento ha saputo unire gusto, convivialità e solidarietà nella cornice del frantoio, simbolo di tradizione, passione e qualità.

La serata ha preso il via con gli interventi del Professor Leonardo Seghetti, esperto in chimica agraria, che ha trattato degli aspetti qualitativi dell’Olio Extra Vergine di Oliva, e del Dottor Mauro Mario Mariani, Medico Chirurgo – Specialista in Angiologia, che ci ha parlato delle qualità nutrizionali dell’olio extra vergine di oliva e del suo impatto sulla salute. Successivamente, i partecipanti sono stati coinvolti attivamente nel tema attraverso una degustazione guidata di oli del territorio Piceno, finalizzata a riconoscerne le caratteristiche e apprezzarli come veri intenditori. Dopo aver nutrito la mente è stato tempo di nutrire anche lo stomaco con un “buffet scientifico” contraddistinto da prodotti a Km 0 abbinati ai rispettivi oli, con accostamenti sorprendenti e gustosi.

Durante l’evento, sono intervenuti anche l’assessore comunale Francesca Pantaleoni, che ha espresso il sostegno dell’amministrazione all’iniziativa, ed Emidio Brunozzi, referente dell’associazione Zarepta di Ascoli Piceno, che ha portato la propria testimonianza riguardo alle attività dell’associazione nel territorio. Infatti, il ricavato della serata sarà devoluto all’associazione Zarepta, che si occupa di fornire quotidianamente pasti caldi a persone in stato di bisogno.

Il Rotaract Club Ascoli Piceno ringrazia tutti coloro che hanno partecipato, contribuendo a rendere l’evento un grande successo. L’appuntamento è per il prossimo anno, con nuove sorprese e un’altra serata di gusto e solidarietà

