ASCOLI PICENO – Di seguito due note del Comune di Ascoli Piceno.

Con l’Ordinanza dirigenziale 326 del 29 maggio 2025 l’Amministrazione comunale dispone l’adozione, dalle ore 14:00 del 03/06/2025 alle 07:00 del 04/06/2025 dei seguenti provvedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale a Piazza Roma:

Regolamentazione della circolazione stradale in Piazza Roma per l’installazione di una gru.

Regolamentazione della circolazione stradale in Corso di Sotto civ. 2/4/6 per il giorno 6 giugno 2025 dalle ore 08:30 alle ore 12:30

Con l’Ordinanza dirigenziale 328 del 29 maggio 2025 l’Amministrazione comunale dispone di istituire, per il giorno 06/06/2025 con orario 08:30 – 18:30 i seguenti provvedimenti per la regolamentazione della viabilità, in Corso di Sotto tratto che va dal civ. 2/4/6 all’intersezione con Piazza Cecco D’Ascoli: