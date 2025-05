APPIGNANO DEL TRONTO – In occasione della Festa della Repubblica, il Comune di Appignano del Tronto organizza un momento speciale dedicato alle nuove generazioni e ai valori fondanti della nostra democrazia.

L’appuntamento è per domenica 1° giugno alle ore 19:00, presso il cortile dell’ex asilo. Durante l’iniziativa, promossa dal Comune, tutte le ragazze e i ragazzi che compiono 18 anni nel 2025 saranno simbolicamente accolti come cittadini attivi, attraverso la consegna della Costituzione Italiana – pilastro della nostra Repubblica – e di un buono cultura del valore di 30 euro, da spendere in libri, musica, teatro o altri beni e attività culturali.

L’evento vedrà anche la partecipazione dell’AVIS, che sarà presente per promuovere la cultura della solidarietà e della donazione del sangue, un gesto di responsabilità civile che salva vite e rafforza i legami nella comunità. Il 2 giugno si celebra ogni anno la nascita della Repubblica Italiana, a ricordo del referendum istituzionale del 1946 in cui gli italiani, per la prima volta a suffragio universale, scelsero la Repubblica al posto della Monarchia. È una giornata che richiama i valori della libertà, della democrazia e della partecipazione, fondamenti su cui si basa la nostra Costituzione. L’Amministrazione comunale invita tutta la cittadinanza a partecipare, per condividere insieme questo momento di riflessione e festa.

