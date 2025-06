ASCOLI PICENO – Presso il Palazzetto dello sport Galosi di Monterocco ad Ascoli Piceno si sta svolgendo un corso gratuito di autodifesa per donne praticando la disciplina sportiva del judo.

L’iniziativa è realizzata da Associazione Giovanile Picena ASD APS, col sostegno di Fondazione Cassa Di Risparmio di Ascoli Piceno, Unione Induista Italiana – Fondi Otto per mille e Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna della Regione Marche.

Il corso viene realizzato nell’ambito del progetto “Panchine rosse tutto l’anno”, finalizzato a dare informazione, educazione, prevenzione su un tema particolarmente importante che è quello dell’eliminazione della violenza sulle donne.

Si tratta di una lunga serie di eventi, che hanno preso il via a Marzo e che proseguiranno fino a Novembre, quando si concluderanno le attività in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Sono stati già realizzati un altro corso di autodifesa per donne, a Monteprandone con metodo Kraw Maga e con 22 iscritte, e una Camminata antiviolenza in occasione della Giornata internazionale della donna con 33 partecipanti.

