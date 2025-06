Per il progetto il dirigente scolastico Sergio Spurio ha coinvolto i ragazzi e le ragazze della classe II della Scuola media mentre l’Anteas ha interessato i suoi iscritti pensionati

ACQUASANTA TERME – Presso i giardini pubblici di Acquasanta Terme si è svolto l’evento finale di restituzione del Progetto “Fili di Memoria”, parte integrante del progetto regionale RADICI, alla cui realizzazione hanno concorso l’Anteas, Associazione Nazionale Tutte le Età Attive, l’Isc del Tronto e Valfluvione (Sede di Acquasanta Terme), il Comune di Acquasanta Terme , l’associazione – RADICI – Rete Attiva per il Domani.

“Il progetto si struttura – dice ilpresidente Anteas in un percorso di narrazione e scoperta delle radici familiari e comunitarie attraverso interviste e scrittura di biografie, ricerche storiche e sociali, l’utilizzo del genogramma e della scultura familiare, al fine di promuovere la conoscenza reciproca e la valorizzazione delle storie di vita.

La docente Cinzia Latini, coordinatrice del progetto per l’Istituto Scolastico riporta che “l’idea centrale è stata quella di costruire un ponte intergenerazionale, in cui i ragazzi apprendono dalle esperienze degli anziani, mentre gli anziani si arricchiscono del contatto con le nuove generazioni. Un approccio che favorisce non solo la trasmissione delle memorie, ma anche l’empowerment dei partecipanti, promuovendo valori di inclusione, ascolto e cooperazione”.

La cittadinanza ha partecipato con entusiasmo alla manifestazione che, come ormai da alcuni anni, testimonia l’impegno dell’Anteas per il territorio e l’attenzione alle comunità locali delle aree interne e le sue istituzioni.

Un ringraziamento particolare alla psicologa e formatrice Claudia Battistoni, al teologo e sacerdote Don Gian Luca Pelliccioni e all’insegnante e operatrice di teatro sociale Katiuscia Triberti, ai collaboratori Anteas, ai docenti dell’ ist. Scolastico che hanno permesso la realizzazione del progetto. ed all’amministrazione comunale di Acquasanta per la disponibilità manifestata

