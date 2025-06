ASCOLI PICENO – Proseguono gli appuntamenti e le iniziative della “Settimana della Regione Marche”, rappresentata dall’Assessore alle attività produttive Andrea Maria Antonini, alla fiera Expo 2025 ad Osaka. Dopo l’inaugurazione del Padiglione Italia avvenuta ieri che ha visto, tra l’altro, l’esibizione degli sbandieratori della Quintana di Ascoli Piceno e la presentazione della mostra “Ars, tradizione e innovazione”, stamani – in occasione della Festa della Repubblica – si terrà il concerto del maestro Giovanni Allevi presso il Festival Station.

Ad introdurre il ricco programma di giornata è stato l’Assessore Antonini che, dopo aver salutato e ringraziato il Presidente Acquaroli, ha colto l’occasione per sottolineare la straordinaria e calorosa accoglienza riservata dagli amici del Giappone alla delegazione delle Marche composta da imprenditori, rappresentanti delle associazioni di categoria e amministratori.

“Oggi, 2 giugno, è un giorno speciale per il nostro Paese – ha evidenziato in apertura l’Assessore Antonini – per questo siamo onorati, ancor di più, di rappresentare idealmente anche le altre regioni italiane, qui in Giappone, in occasione della Festa della Repubblica. Un ringraziamento speciale vorrei rivolgere, in particolar modo, al commissario generale Expo 2025 – l’Ambasciatore Mario Vattani – per la splendida e accurata organizzazione del “Padiglione Italia” che rappresenta una vetrina importante e di rilievo dove scoprire e apprezzare le nostre peculiarità e le nostre proposte promozionali in ogni settore”.

“Le Marche rappresentano una regione centrale e di riferimento per l’Italia dove è ancora forte e sentita la cultura del benessere, dove è radicata l’attenzione alla natura e al paesaggio, dove sono tangibili e diffuse la coesione comunitaria, il senso della storia e delle tradizioni – ha aggiunto Antonini – Una realtà territoriale ed economica in sensibile crescita il cui tessuto socio-produttivo fa leva, da sempre, sullo straordinario contributo offerto da parte di piccole e medie imprese, spesso a tradizione familiare, che incarnano in pieno il Made in Italy nel mondo. Attività produttive che hanno a cuore l’attenzione ai dettagli, la cura del pregio, il gusto della raffinatezza dei prodotti finali: eccellenze che promuovono le Marche in tantissimi ambiti (manifatturiero, artigianato, moda, tessile, alimentare, meccanico, ecc). Una regione che, di fatto, da sempre è sinonimo di saper fare e di alata capacità imprenditoriali”.

“Le Marche sono anche una realtà a dimensione d’uomo che esalta e premia, ad ogni livello, la creatività, la competenza e il talento anche di tanti suoi singoli interpreti come sono un esempio due marchigiani d’eccezione come il maestro Giovanni Allevi e l’imprenditore Gino Straffi, entrambi presenti oggi qui ad Osaka. Un territorio, dunque, amato e conosciuto in tutto il mondo anche per le sue prelibatezze gastronomiche, per i suoi straordinari prodotti della terra e del mare, per i suoi saperi unici e intramontabili che riflettono in pieno l’identità di una comunità genuina e laboriosa come quella marchigiana” ha concluso l’Assessore Antonini prima dell’attesa esibizione del maestro Allevi.”

