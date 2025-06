MONTEGALLO – L’associazione Giovani Mons Gallorum di Montegallo ha indetto la terza edizione della rassegna letteraria di poesie in vernacolo, poesie in italiano e racconti brevi, editi ed inediti, intitolata “In poche parole”.

Un’iniziativa culturale nata con l’obiettivo di rendere omaggio all’illustre poeta e scrittore oriundo del comune di Montegallo, Francesco Bonelli, che con il dialetto ha saputo esprimere l’essenza di un paese: le sue vicissitudini, ma anche i suoi usi e costumi.

Lo scorso anno, in occasione della seconda edizione del concorso, è stata pubblicata una versione rinnovata de “Le Somiglianze”, una corposa raccolta di poesie in dialetto ascolano e montegallese dell’autore, arricchita da biografia, foto e illustrazioni. Il volume, non più in circolazione da tempo, è ora nuovamente disponibile presso alcune attività commerciali di Montegallo e Ascoli Piceno.

Il tema di quest’anno ruota attorno ai frammenti dell’anima, alle ferite aperte e ai tentativi di sanarle e riconnettersi al reale. Il concorso è interamente ideato, organizzato e gestito dall’Associazione Giovani Mons Gallorum, che ne cura ogni aspetto operativo, organizzativo ed economico.

La premiazione si terrà il 13 settembre 2025, all’interno della cornice del Festival Culturale dei Borghi della Laga, che ospita l’evento senza entrare nella sua gestione. La sinergia con il Festival riflette una condivisione di intenti: la valorizzazione del territorio e delle sue espressioni culturali più autentiche, in un dialogo costante con le comunità dell’entroterra.

Tutte le informazioni e il bando completo sono disponibili sulla pagina Facebook dell’Associazione Mons Gallorum, sulla pagina dedicata “In Poche Parole” e contattando i numeri 320.8184207, 328.9427764, 389.1736250.

Il concorso rappresenta un momento di riflessione e riscoperta dell’identità, attraverso la poesia e l’uso del dialetto, strumenti capaci di restituire voce e dignità ai luoghi feriti ma resistenti. La giuria sarà annunciata a breve, mentre tutti gli eventi legati alla giornata della premiazione saranno pensati per accogliere scrittori, appassionati e visitatori del Festival, offrendo loro l’occasione di scoprire la vera anima di Montegallo e dei montegallesi.

La scadenza per l’invio degli elaborati è fissata per il 20 luglio 2025.

La terza edizione del concorso letterario, dedicato al poeta e scrittore Francesco Bonelli nato nel 1896 a Santa Maria in Lapide a Montegallo, va ad inserirsi quest’anno tra gli eventi in calendario del

Festival Culturale dei Borghi Rurali della Laga.

La nuova edizione del Festival, dal titolo “Verso un riequilibrio sociale e una riconnessione territoriale tra le aree urbane e costiere e le zone montane”, pone l’accento sulla riconnessione tra i territori, a partire dall’avvio di processo di cittadinanza attiva. “I frammenti dell’anima” (Frammenti d’anima e di luoghi) è quindi, coerentemente con tale fil rouge, il tema portante di questa edizione del Concorso Bonelli.

L’anima di ciascuno può attraversare le stesse vicissitudini di una piccola comunità o di un paese che, come può fiorire nei momenti di maggiore vivacità, così può frantumarsi a seguito di eventi traumatici. Lo sconvolgimento materiale e lo smembramento del tessuto sociale vissuto da un territorio vittima di un disastro presenta le medesime caratteristiche del disagio vissuto da un’anima sofferente: un’anima peregrina che vaga alla ricerca della chiave per ricomporre le proprie, profondissime fratture. E così come la riconnessione territoriale e la

ricostituzione di un legame proattivo tra aree contigue interessate dalle medesime problematiche può costituire il volano per la ripresa, anche la comunione tra spiriti affini potrebbe rappresentare una cura atta a sanare le cicatrici interiori?

FINALITÀ DEL CONCORSO

Il Concorso consentirà la diffusione della nuova edizione della raccolta di poesie “Le Somiglianze”, realizzata a cura dell’Associazione Giovani Mons Gallorum grazie allo svolgimento dell’edizione 2024. Il testo omaggia la poesia e usa il dialetto come veicolo principale di custodia della cultura locale.

Il concorso si inserisce nell’ambito di un progetto generale che mira a valorizzare la resilienza delle aree interne facendo leva sulla capacità di ripresa e la forte volontà, propria della gente dei luoghi- paesi, di creare comunità e tessere relazioni autentiche. Per tale ragione, le iniziative previste nella giornata dedicata alla premiazione costituiranno l’occasione per vivere vecchi ricordi o nuove emozioni in un clima di massima condivisione, coinvolgendo attivamente la frazione ospitante del comune.

