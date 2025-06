ASCOLI PICENO – Venerdì 6 giugno 2025, a Colli del Tronto, si terrà un importante seminario formativo dal titolo: “La sicurezza e la prevenzione antinfortunistica nei cantieri edili: il quadro provinciale dei controlli sul territorio – La patente a crediti e le criticità applicative – Il preposto, i nuovi Accordi sulla formazione e le più recenti novità normative”.

I lavori si apriranno venerdì 6 giugno alle ore 15:00 presso Villa Picena Resort di Colli del Tronto, mentre le registrazioni dei partecipanti saranno attive dalle 14:30.

L’iniziativa, promossa da ANCE Ascoli Piceno in collaborazione con l’ITL, rappresenta un’occasione di aggiornamento e confronto su temi di estrema attualità per il settore delle costruzioni. Al centro dell’incontro vi saranno le nuove disposizioni normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare attenzione alle difficoltà e criticità applicative relative alla recente introduzione della patente a crediti per le imprese edili, alle criticità rilevate sul territorio provinciale dagli Organi di Vigilanza, e ai nuovi obblighi previsti per il preposto e per la formazione dei lavoratori.

Particolare importanza sarà data alla valutazione dell’idoneità tecnico professionale delle imprese operanti negli appalti, soprattutto per i lavori relativi alla ricostruzione dell’area del cratere.

L’evento si rivolge a tutte le figure coinvolte nella gestione della sicurezza in cantiere: datori di lavoro, coordinatori, tecnici, medici competenti e consulenti. L’obiettivo è quello di fornire strumenti pratici e concettuali per migliorare la prevenzione e la gestione del rischio in un settore, quello edile, da sempre esposto a un elevato tasso di infortuni.

Per i saluti istituzionali, durante il seminario, interverranno:

S.E. Sante Copponi , Prefetto di Ascoli Piceno, particolarmente sensibile al mantenimento della legalità nelle aree della ricostruzione post-sisma;

Guido Castelli , Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma

Marco Fioravanti , Sindaco di Ascoli Piceno

Giuseppina Natali , Direttore ITL Ascoli-Fermo

Rappresentanti dell’Azienda Sanitaria Territoriale di Ascoli, degli Ordini Professionali

Massimo Ubaldi , Presidente ANCE Ascoli Piceno,

Lanfranco Ceroni , Presidente Scuola Edile di AP-FM,

Danilo Turla , Presidente Cassa Edile di AP-FM,

Angelo Turla, Presidente ANCE Giovani Ascoli Piceno

Per quanto attiene agli interventi tecnici, introdotti e moderati dall’ing. Luigi Carlini del Dipartimento di Prevenzione AST AP, si tratteranno i principi cardine del D. Lgs. 81/08, le attività di vigilanza sul territorio, le criticità riscontrate, la patente a crediti, le ultime indicazioni ministeriali sulla figura del preposto ed i Nuovi Accordi Stato-Regioni sulla formazione. Interverranno, tra gli altri, Lorenzo Fantini, ex dirigente ministeriale esperto in diritto del lavoro e sicurezza, Francesco Gallo, ingegnere formatore esperto del settore e i funzionari dell’Ispettorato del Lavoro.

Il seminario si concluderà con un dibattito aperto e la consegna degli attestati di partecipazione da parte dei rappresentanti della Scuola Edile AP-FM, della Cassa Edile e del gruppo ANCE Giovani.

