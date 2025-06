In riferimento ai referendum di 8 e lunedì 9 giugno, l’Amministrazione Comunale di Ascoli informa che, per sopravvenute circostanze, sono variate le seguenti sezioni elettorali:

– Ubicazione delle sezioni elettorali dalla n. 15 alla n. 19 dalla scuola media G. Cantalamessa di Via Montenero n. 4 al plesso scolastico Malaspina in via dei Malaspina n. 2;

– Ubicazione delle sezioni elettorali dalla n. 31 alla n. 39 e 49 dalla Scuola elementare Monticelli in via dei Gelsomini n. 14, Viale della Libertà n. 3 e via dei Narcisi n. 2 alla Scuola Secondaria Don Giussani in via degli Iris e via delle Begonie.