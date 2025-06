ASCOLI PICENO – Importante iniziativa.

A conclusione dell’anno scolastico 2024/2025 l’ultima Testimonianza Formativa dei Maestri del Lavoro è stata riservata a 55 ragazzi di tre classi del 5° anno della primaria dell’Istituto Scolastico Comprensivo Borgo Solestà-Cantalamessa di Ascoli Piceno, diretto dalla docente Alessandra Goffi. Per l’occasione, trattandosi anche di una sorta di testimonianza di commiato dell’anno scolastico in corso è intervenuta l’Assessore alla pubblica istruzione del Comune di Ascoli Piceno Donatella Ferretti che, dopo la presentazione degli ospiti e l’introduzione dell’evento da parte della dirigente scolastica, ha avuto parole di elogio per i rappresentanti del Consolato piceno-fermano sottolineando come sia molto importante acquisire la cultura della sicurezza fin dall’età più giovane.

Il Console interprovinciale Giorgio Fiori, presente con i colleghi Maestri Emidio Orsini e Enrico Calcinaro ha spiegato ai ragazzi, con l’ausilio anche di uno specifico video, chi sono i Maestri del Lavoro e cosa fanno, nonché l’importanza dell’onorificenza della “Stella al Merito del Lavoro”, conferita annualmente dal Presidente della Repubblica ai lavoratori dipendenti del settore privato più meritevoli e come tanti di questi, a titolo del tutto volontario, si impegnino poi a tramandare le loro conoscenze ed esperienze di vita e di lavoro, agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, per favorirne la formazione più completa.

È quindi intervenuto il Maestro formatore Emidio Orsini il quale, avvalendosi di simpatici filmati animati, ha illustrato i rischi più frequenti di infortunio che possono ingenerarsi in ogni ambiente, soprattutto familiare e scolastico, dando indicazioni dettagliate su come prevenirli ed evitarli e quindi coinvolgendo i ragazzi in un vivace dialogo sulle loro esperienze dirette ed indirette vissute in merito. Al termine dell’incontro il Console, raccomandando ai ragazzi di tenere sempre in mente gli insegnamenti ricevuti e di essere costantemente vigili nella prevenzione di incidenti ed infortuni per loro stessi e parenti ed amici, ha consegnato unitamente agli altri colleghi l’attestato di partecipazione ad ognuna delle 3 classi, riportante la qualifica acquisita di “Ambasciatori della Sicurezza”.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.