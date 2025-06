FOLIGNANO – Il Comune di Folignano presenta le iniziative estive 2025 dedicate a bambini e anziani. Un ricco programma di iniziative che unisce svago, socialità e benessere, con uno sguardo attento ai bisogni educativi e relazionali di ciascuno. Per i più piccoli e i giovani dai 3 ai 14 anni ecco il Charlie Brown Folignano Summer Camp, un centro estivo organizzato in collaborazione con Giocamondo, che per il 2025 propone un ricco programma educativo e ricreativo. Il progetto è articolato in due sezioni: lo Junior Camp (dal 7 luglio al 1 agosto) presso la scuola d’infanzia a Villa Pigna, dedicato ai bambini più piccoli, dai 3 ai 5 anni, dove il gioco e le attività sensoriali si intrecciano a laboratori creativi e momenti di psicomotricità, e l’Adventure Camp (dal 23 giugno al 1 agosto), rivolto ai ragazzi più grandi, dai 5 ai 14 anni, che prevede esperienze all’aria aperta come giornate al mare, attività sportive, lezioni di equitazione e visite a parchi avventura.

Le iscrizioni sono aperte e le famiglie sono invitate all’incontro informativo che si terrà giovedì 5 giugno alle ore 19 presso il Parco Baden Powell di Villa Pigna. Qui per informazioni: https://giocamondo.it/progetti-socio-educativi-2/giocamondo-day-camp/

Parallelamente, il Comune conferma la storica Colonia Marina Diurna dedicata agli anziani residenti nel territorio che abbiano raggiunto il 65° anno di età. Le attività si svolgeranno dal 16 giugno all’11 luglio presso lo stabilimento balneare “Chalet Maria” a Villa Rosa di Martinsicuro, in provincia di Teramo. Il progetto è pensato per offrire agli anziani un luogo di relax e socializzazione, con servizio di trasporto quotidiano, ombrelloni e lettini a disposizione, e pasti inclusi, per garantire un’esperienza confortevole e rigenerante. Le iscrizioni sono aperte fino al 12 giugno. Qui per informazioni: https://comune.folignano.ap.it/notizie/3412933/colonia-diurna-marina-anziani-16-giugno-11-luglio

Inoltre anche quest’anno sarà attivato un servizio giornaliero di trasporto per le cure termali presso la struttura di Acquasanta Terme, dal 25 agosto al 6 settembre, destinato agli anziani residenti nel Comune di Folignano con almeno 65 anni di età.

L’assessore alle politiche per la terza età, servizi integrativi per l’infanzia e l’adolescenza e politiche giovanili, Serena Accorsi, sottolinea: «Il centro estivo rappresenta per i bambini e i ragazzi un’occasione preziosa di crescita educativa, oltre che di divertimento. La colonia marina per gli anziani è invece un’opportunità fondamentale per mantenere viva la socialità e prendersi cura del benessere fisico e psicologico. Due progetti che rispecchiano l’attenzione che questa Amministrazione continua a dedicare a tutte le generazioni, costruendo una comunità inclusiva e attenta ai bisogni di ciascuno. Qualche cambiamento rispetto agli anni passati, ma sempre con lo stesso impegno nel garantire servizi di qualità».

