ASCOLI PICENO – Giocamondo Study S.p.A., PMI innovativa di Ascoli Piceno ai vertici nazionali nel settore vacanze studio per ragazzi in tutto il mondo ed ente di formazione, comunica che in data odierna Borsa Italiana S.p.A. (“Borsa Italiana”) ha disposto l’ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana.

La data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della società marchigiana è fissata per il 6 giugno 2025.

Stefano De Angelis, Presidente e Ceo di Giocamondo Study, dichiara: “Con la quotazione su Euronext Growth Milan si compie un importante passo nella storia della Società, che permetterà a Giocamondo Study di compiere un ulteriore salto di qualità per ampliare progetti di sviluppo e accreditarsi come leader nazionale nel settore del turismo studentesco, grazie a un rinnovato posizionamento di prestigio e un innalzamento della brand reputation. Ci tengo a ringraziare tutto il nostro team e gli investitori che hanno dimostrato grande interesse verso la Società, condividendo le potenzialità di crescita che ci aspettano”.

Il collocamento è avvenuto esclusivamente tramite Aumento di Capitale rivolto a investitori istituzionali, professionali e retail per complessive 2.500.000 azioni, comprendenti anche l’opzione Greenshoe di 250.000 azioni, a un prezzo di offerta pari a 1,70 euro per azione, per un controvalore totale di 4,25 milioni di euro.

Il flottante della società post quotazione sarà pari a circa il 18% del capitale sociale ammesso a negoziazione. Assumendo l’integrale esercizio dell’opzione Greenshoe, il flottante sarà pari a circa il 20% (calcolato rispetto al totale delle azioni). In base al prezzo di offerta, la capitalizzazione totale prevista è di 21,2 milioni di euro, ipotizzando l’integrale esercizio dell’opzione greenshoe.

L’Offerta ha generato domanda da investitori istituzionali, professionali e retail, sia italiani che esteri basati in Spagna, Francia e Regno Unito, con un orizzonte di investimento di medio lungo periodo, considerato anche lo status di Pmi innovativa fiscalmente ammissibile di Giocamondo Study.

Giocamondo Study, che ha chiuso il 2024 con ricavi per circa 23 milioni di euro (+20% rispetto al 2023), è tra i principali operatori italiani specializzati nelle vacanze studio per giovani studenti, in età compresa tra i 13 e i 19 anni, e servizi educativi d’eccellenza. Con più di 28mila studenti partiti dal 2017 ad oggi, Giocamondo Study è anche Ente di formazione accreditato presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito. Nel suo piano costante di espansione, la società marchigiana si è trasformata in una PMI innovativa, con l’obiettivo di mettere tecnologia e innovazione al centro del percorso di crescita, erogando sempre più servizi all’avanguardia e al passo con il cambiamento che le nuove generazioni di tutto il mondo stanno vivendo.

Codici Identificativi

Alla Società sono attribuiti i seguenti codici identificativi:

Codice alfanumerico: GMS

Codice ISIN azioni ordinarie: IT0005652489

Nell’operazione di ammissione alle negoziazioni su EGM, Giocamondo Study è assistita da: Value-Track (Euronext Growth Advisor e Global Coordinator), Thymos Business&Consulting (Advisor finanziario), LCA Studio Legale (Advisor Legale), BDO Italia (Società di Revisione e Advisor Fiscale), Spriano Communication (Advisor comunicazione).

Il Documento di Ammissione è disponibile presso la sede legale della Società e rispettivamente nella sezione Investor Relations del sito https://www.giocamondostudy.it/

Si rende altresì noto che per la diffusione delle informazioni regolamentate, la Società si avvale del sistema di diffusione 1INFO-SDIR (www.1info.it), gestito da Computershare S.p.A., con sede in Milano, Via Lorenzo Mascheroni n. 19, autorizzato da CONSOB.

