APPIGNANO DEL TRONTO – Il Rural Art Festival di Appignano del Tronto si prepara al suo terzo appuntamento, un evento imperdibile che unisce musica d’autore e sapori autentici del territorio.

Sabato 7 giugno 2025, l’Azienda Agricola Biologica “Mari Anna Maria” ospiterà “GOODBYE DREAMERS_ Concerto di Persian Pelican”, a partire dalle ore 19:00.

Persian Pelican, progetto musicale del talentuoso cantautore marchigiano Andrea Pulcini, porterà sul palco le sonorità intime e coinvolgenti del suo quarto album, “Goodbye Dreamers”. Un viaggio tra alt-folk e lo-fi che esplora il confine tra sogno e disincanto, invitando il pubblico a riflettere sulle illusioni e sulla bellezza del cambiamento. Tra chitarre elettriche, synth e sfumature psichedeliche, lo spettacolo promette un’esperienza profonda e suggestiva.

L’evento sarà anche un’occasione per deliziare il palato con un ricco menù a chilometro zero. Gli ospiti potranno gustare un aperitivo di benvenuto con pane di 5 grani antichi dell’Azienda Biologica Valle San Martino, olio e olive dell’Azienda Agricola MAM, accompagnato da un calice di vino della Cantina Sesì. Seguiranno affettati misti, salumi, formaggi, frittata con talle e cacciananz, sempre in abbinamento con i vini della Cantina Sesì. Il primo piatto sarà composto da gnocchi al ragù dell’Azienda Agricola MAM, per concludere con un delizioso salame al cioccolato.

Dettagli dell’Evento:

Titolo: GOODBYE DREAMERS_ Concerto di Persian Pelican

Quando: Sabato 7 giugno 2025 – Ore 19:00

Dove: Azienda Agricola Biologica “Mari Anna Maria” – Contrada Montecalvo 41 – Appignano del Tronto (AP)

Costo: € 17,00 a persona; € 10,00 per bambini fino a 8 anni (menù ridotto); ingresso gratuito per bambini fino a 3 anni.

Come prenotare: È possibile assicurarsi il proprio posto scegliendo una delle seguenti modalità:

Telefonando al numero: 0736.817701 (negli orari d’ufficio)

Inviando una e-mail a: [email protected]

Acquistando online tramite Eventbrite: https://www.eventbrite.it/e/rural-art-festival-tickets-1388962697819?aff=ebdssbdestsearch

Il Rural Art Festival vi aspetta per una serata all’insegna della buona musica, del buon cibo e della valorizzazione del nostro splendido territorio.

