ASCOLI PICENO – Di seguito una nota del Comune di Ascoli.

Regolamentazione della circolazione stradale in occasione dell’evento “Concerto piano solo – Stefano Bollani” in programma per il giorno 8 giugno 2025 in Piazza del Popolo.

Con l’Ordinanza dirigenziale 345 del 4 giugno 2025, l’Amministrazione comunale dispone:

Sospensione trenini turistici

dalle ore 06:00 del giorno 08 giugno p.v. e fino alle ore 13:00 del 09 giugno 2025