ASCOLI PICENO – In arrivo un’iniziativa molto importante sui diritti.

Sabato 7 giugno Ascoli Piceno sarà “Furia Queer”, arriva il primo

Pride organizzato in città. I partecipanti si troveranno in concentramento alle ore 15.30 ai Giardini Pubblici di Corso Vittorio Emanuele, per poi partire in corteo alle ore 16.15.

Il percorso si snoderà lungo Corso Vittorio Emanuele e Piazza Arringo, per poi voltare in Piazza Roma e attraversare Piazza del Popolo. Quindi via del Trivio fino a raggiungere nuovamente Piazza Roma, punto finale della parata. Il Piceno Pride “Furia Queer” sarà il primo Pride nella storia di Ascoli Piceno. Organizzatori e organizzatrici affermano in una nota: “Un momento topico, carico di emozione e significato, che segna un passo fondamentale: una giornata di rivendicazione identitaria, celebrazione e lotta che nella provincia ascolana ha tardato fin troppo ad arrivare. La manifestazione nasce dal desiderio e dalla necessità di portare nel cuore del Piceno una voce chiara e fiera che affermi i diritti, la dignità e la complessità delle vite LGBT*QIAP+, e che rimarchi i principi della lotta transfemminista intersezionale. Non sarà una semplice parata, ma un atto collettivo di visibilità politica e culturale”.

Di seguito l’ordinanza del Comune di Ascoli riguardante la viabilità.

Con l’Ordinanza dirigenziale 344 del 4 giugno 2025 l’Amministrazione comunale dispone di istituire per il giorno 7 giugno 2025 i seguenti provvedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale nel rispetto degli orari sotto indicati: Dalle ore 15 alle ore 17 in Corso Vittorio Emanuele: divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati

interdizione della viabilità veicolare con deviazione della stessa in via Porta Tufilla ( i Mulini)

sospensione del capolinea urbano ed extraurbano con trasferimento temporaneo presso il

piazzale della Stazione Ferroviaria

disattivazione del varco del Carmine a cura del Reparto Procedimenti sanzionatori Dalle ore 15 alle ore 21 in Piazza Roma: divieto di sosta con rimozione coatta su tutti i lati e contestuale interdizione della viabilità all’arrivo del corteo con deviazione del traffico veicolare su Via Pretoriana

la temporanea sospensione tutte le corse degli autobus urbani ed extraurbani, dei taxi e NCC interferenti col percorso ( Corso Vittorio E. , Piazza Arringo, Piazza Roma, Via del Trivio, Piazza del Popolo, Via del Trivio e Piazza Roma ) , i quali potranno accedere in città transitando da percorsi alternativi, nel rispetto delle segnalazioni del personale preposto alla viabilità e della segnaletica provvisoria apposta

