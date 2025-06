ASCOLI PICENO – La Giornata Mondiale dell’Ambiente, si celebra dal 1972 il 5 giugno di ogni anno e nell’ottica di una tale primaria ricorrenza anche quest’anno come già per il passato, i Maestri del Lavoro intendono fare la loro parte, rinnovando per la mattinata di Sabato 7 Giugno e sempre di concerto con l’Associazione Angeli del Bello di Ascoli Piceno, presieduta da Luciano Vizioli, l’iniziativa CAMMINPULENDO&SCOPRENDO che in pratica consiste nell’immergersi nella storia di Ascoli Piceno, percorrendo alcune vie e rue del centro città, raccogliendo ogni sorta di rifiuti e nel contempo, con l’ausilio di Gianni Silvestri, profondo conoscitore della storia della cultura e delle tradizioni locali, prendere conoscenza dei palazzi storici e dei personaggi che vi hanno risieduto che via si incontreranno lungo il programmato percorso.

Appuntamento per chi vorrà esserci, alle ore 9,30 a Piazza Ventidio Basso da cui inizierà la camminata guidata, attraversando le vie più caratteristiche del centro storico, i passetti, nonché l’interno del Ponte Romano di Borgo Solestà, per rivivere da vicino i duemila anni di storia di Ascoli. La conclusione della camminata è prevista per le ore 11,30 presso la FAMA con un drink di saluto per tutti. Data l’importanza di una tale iniziativa è confermata una significativa partecipazione di Maestre e Maestri del lavoro con il Console Giorgio Fiori ed il segretario Alfredo De Marco. Per info e prenotazioni telefonare al numero 3486408409.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.