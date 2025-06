ASCOLI PICENO – Si è concluso – con una “incursione speciale” – CIVIS LIBER PODCAST, uno dei moduli del progetto WE CARE organizzato dal Liceo Scientifico Antonio Orsini di Ascoli Piceno e finanziato con PNRR DM 19 – Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica con una “ incursione speciale “.

Alcuni giovani studenti delle quarte classi si sono cimentati e trasformati per un giorno in abili reporter e hanno attraversato le vie del Mercato di Porta Maggiore per intervistare le persone sui temi da loro scelti che sono stati motivo di approfondimento nel laboratorio tenuto all’interno della scuola. Gli intervistati si sono ritrovati a parlare di Amore e Amicizia, Violenza sulle donne, conflitti e guerre e temi di sostenibilità ambientale. Una vera e propria squadra di reporter, davanti agli occhi sorpresi dei passanti, armati di microfoni, videocamere, cellulari, cuffie e registratori hanno raccolto il materiale che servirà per montare poi un vero e proprio reportage finale. Questi gli studenti coinvolti : Amatucci Gaia Neri Elena Chelli Giulia Tomaselli Chiara Mantovani Marco Fardelli Paolo Oresti Mario Cittadini Valerio Di Fabio ElenaSofia Palatroni Aurora Acciaroli Alice Feriozzi Matilde Amadio Nicholas Spinelli Simone Galiffa Chiara Amandolini Sara Piva Alessio e Fanesi Andrea.

Un altro gruppo collegato alle classi terze ha invece prodotto direttamente un video con testi scritti direttamente all’interno del laboratorio e poi seguito le riprese e il montaggio video .

Il percorso ha coinvolto quindi 30 studenti in una prima fase condotti dalla Professoressa Barbara Rucci per un lavoro su testi e libri e film sui temi descritti con l’assistenza del prof. Manuel Cellini e in una seconda fase è subentrato l’esperto esterno Roberto Paoletti con gli strumenti di teatro sociale che hanno guidato poi i partecipanti alla doppia restituzione e all’incursione pubblica di questa mattina al mercato.

