ASCOLI PICENO – Nella mattinata di oggi 5 Giugno, nella bellissima cornice di Piazza del Popolo di Ascoli Piceno, ha avuto luogo la celebrazione del 211° Annuale della Fondazione dell’Arma dei Carabinieri alla presenza delle maggiori autorità della provincia, ricevute dal Comandante provinciale colonnello Domenico Barone. Durante la cerimonia il Comandante provinciale, dopo i ringraziamenti, ha sottolineato l’intenso lavoro svolto dai Militari dell’Arma nel corso del 2024 e nei primi sei mesi del 2025 che, con il loro quotidiano impegno hanno continuato a rappresentare sicuro ed affidabile punto di riferimento per la sicurezza delle nostre comunità, guidati da valori fondanti quali l’onestà, l’integrità, il coraggio e la dedizione, sempre anteponendo il bene della comunità ed il rispetto della legge al di sopra di tutto, anche a costo di sacrifici personali. Il colonnello Barone, nel suo intervento, ha inoltre fornito in maniera puntuale alcuni dati dell’attività posta in essere dai Carabinieri del Comando Provinciale che vengono di seguito specificamente riportati, riferiti al periodo 6 giugno 2023/5 giugno 2024: la costante presenza sul territorio dei militari del Comando Provinciale, ha consentito, nel periodo, di effettuare 52.407 controlli su strada, con 58.371 persone identificate e 48231 veicoli controllati e di rispondere a 20252 richieste di intervento pervenute al 112 Numero Unico di Emergenza europeo; 1.670 sono state le persone segnalate all’Autorità Giudiziaria di cui 102 in stato di arresto; sono stati inoltre evidenziati i dati sugli interventi effettuati a favore delle fasce più deboli della popolazione. In particolare, sono state ricevute 187 denunce nell’ambito della violenza di genere che hanno portato alla denuncia di 153 persone ed all’arresto di 19. Le denunce per truffe agli anziani sono state 118 che sono sfociate nell’individuazione e la denuncia di 47 persone, 10 delle quali tratte in arresto. Nel corso della cerimonia, altresì, sono stati concessi i seguenti riconoscimenti a Carabinieri del Comando Provinciale particolarmente distintisi in attività di servizio:

ENCOMIO SEMPLICE del comandante DELLA LEGIONE CARABINIERI “marche” AL maggiore oscar caruso, AL LUOGOTENENTE CARICA SPECIALE FABIO PROTO, AL MARESCIALLO CAPO LUDOVICO GASPARI, AL MARESCIALLO ORDINARIO DINO BAIOCCHI, AL BRIGADIERE CAPO GIUSEPPE MECO, AL VICE BRIGADIERE ALESSANDRO MARIA MOZZONI, AGLI APPUNTATI SCELTI GIORGIO CHIONCHIO ANIDO, STEFANO MARIANI E STEFANO MANUNZA, ALL’APPUNTATO SIMONE VALENTINI:

«COMANDANTE DI COMPAGNIA CARABINIERI, COMANDANTI ED ADDETTI DI SEZIONE RADIOMOBILE E SEZIONE OPERATIVA DI COMPAGNIA CARABINIERI, CON SPICCATO INTUITO INVESTIGATIVO, ELEVATA PROFESSIONALITA’ ED ENCOMIABILE DEDIZIONE, FORNIVANO SIGNIFICATIVO CONTRIBUTO A COMPLESSA INDAGINE CHE CONSENTIVA DI DISARTICOLARE UNA COMPAGINE CRIMINALE, COMPOSTA DA PREGIUDICATI DI ORIGINE ALBANESE, DEDITA AI FURTI E RAPINE IN ABITAZIONE.

L’OPERAZIONE, CHE SI CONCLUDEVA CON L’ARRESTO IN FLAGRANZA DI QUATTRO PERSONE E IL RECUPERO DI REFURTIVA DI INGENTE VALORE, RISCUOTEVA DIFFUSI CONSENSI ESALTANDO IL PRESTIGIO DELL’ISTITUZIONE».

Colli del Tronto (AP), novembre – dicembre 2023

ENCOMIO SEMPLICE DEL COMANDANTE DELLA LEGIONE CARABINIERI “MARCHE” AL LUOGOTENENTE CARICA SPECIALE ANTONIO PAOLO MINCONE, AL LUOGOTENENTE PAOLO LIBERATORE, ALL’APPUNTATO SCELTO QUALIFICA SPECIALE MICHELE RUSSI E AL CARABINIERE MARCO AZZENA:

«COMANDANTE ED ADDETTI DI STAZIONE DISTACCATA, DANDO PROVA DI ELEVATA PROFESSIONALITA’, SPICCATA CAPACITA’ INVESTIGATIVA ED ENCOMIABILE SENSO DEL DOVERE, CONDUCEVANO UN’ARTICOLATA ATTIVITA’ D’INDAGINE NEI CONFRONTI DI UN SOGGETTO DEDITO ALLO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI.L’OPERAZIONE, CHE SI CONCLUDEVA CON L’ARRESTO DELL’INDAGATO E IL SEQUESTRO DI 17 CHILOGRAMMI DI MARIJUANA, 550 GRAMMI DI HASHISH E INGENTE DENARO CONTANTE PROVENTO DELL’ATTIVITA ILLECITA, RISCUOTEVA DIFFUSI CONSENSI, ESALTANDO IL PRESTIGIO DELL’ISTITUZIONE». Castignano (AP), gennaio – aprile, 2024

ENCOMIO SEMPLICE DEL COMANDANTE DELLA LEGIONE CARABINIERI “MARCHE” AL VICE BRIGADIERE CAMILLO DE LUCA, ALL’APPUNTATO SCELTO QUALIFICA SPECIALE GIUSEPPE NARDOCCI E ALL’APPUNTATO SCELTO GIUSEPPE MARCHIONE :

«ADDETTI A SEZIONE RADIOMOBILE DI COMPAGNIA E STAZIONE CAPOLUOGO, DANDO PROVA DI ELEVATA PROFESSIONALITA’, SPICCATA INIZIATIVA ED ENCOMIABILE SPIRITO DI SERVIZIO, ACQUISIVANO DETERMINANTI ELEMENTI INVESTIGATIVI CHE CONSENTIVANO DI RINTRACCIARE UN MALVIVENTE CHE, DOPO AVER PERPETRATO UNA TRUFFA CON IL METODO DEL “FINTO CARABINIERE” IN DANNO DI UNA PERSONA FRAGILE, SI STAVA DANDO ALLA FUGA.L’OPERAZIONE, CHE SI CONCLUDEVA CON L’ARRESTO DEL PREVENUTO E LA RESTITUZIONE ALL’AVENTE DIRITTO DELL’INTERA REFURTIVA, AMMONTANTE A 47.950,00 EURO, RISCUOTEVA DIFFUSI CONSENSI ESALTANDO IL PRESTIGIO DELL’ARMA DEI CARABINIERI». Ascoli Piceno e Folignano (AP), 21 marzo 2024

ELOGIO del comandante DEL REGIONAL COMMAND WEST DELL’OPERAZIONE “jOINT ENTERPRISE” IN BEJO POLE (KOSSOVO) AL VICE BRIGADIERE ILARIA POLI

«ADDETTO A SQUADRA DEL NUCLEO CARABINIERI DI POLIZIA MILITARE DEL REGIONAL COMMAND WEST, SCHERATO NELL’AMBITO DELLA OPERAZIONE “JOINT ENTERPRISE”, HA ASSOLTO I PROPRI COMPITI DISTINGUENDOSI PER COMPETENZA, ENTUSIASMO E MOTIVAZIONE AL LAVORO, CONSEGUENDO RISULTATI LUSINGHIERI. IL SUO PREZIOSO OPERATO HA CONTRIBUITO A ELEVARE L’IMMAGINE E IL PRESTIGIO DELL’ARMA DEI CARABINIERI NEL CONTESTO INTERNAZIONALE». Bejo

