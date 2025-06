ASCOLI PICENO – “I titolari delle farmacie della provincia di Ascoli pensano a migliorare con la formazione la gestione per favorire i clienti”, una segnalazione che giunge dalla presidente di Federfarma Ascoli Patrizia Righetti che sottolinea” abbiamo infatti promosso un momento di formazione condotto dal dottor Romano Maloni, cofondatore della ProMentor, società di consulenza direzionale, per avvicinarsi ad una Farmacia Strutturata attraverso la metodologia I.A.R.”.

Un evento accolto con interesse: ha fornito infatti suggerimenti pratici su temi di attualità nella farmacia che, costantemente, cambia e si evolve per dare sempre maggiori risposte alle esigenze del cittadino. Si è infatti parlato di come organizzare e rendere più efficiente la farmacia per favorire la crescita, di come individuare abilità ed aree di miglioramento dei collaboratori di valore, per renderli più funzionali alle mete ed obiettivi dell’attività. Ma l’incontro – tenutosi nella sala riunioni della sede Picena – ha anche approfondito metodologie per strutturare ruoli e mansioni; costruire percorsi formativi che incrementino la produttività singola e del team e soluzioni per costruire cruscotti” economico-finanziari personalizzati.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.