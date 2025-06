ASCOLI PICENO – Doppietta per il team di progettazione innovativa del MIND LAB dell’istituto Tecnico Tecnologico E. Fermi di Ascoli Piceno al concorso di Confindustria Marche “Learning by Doing”. Dopo il primo posto all’edizione 2024 con il progetto AIDE, modulo elitrasportato per il soccorso in scenari emergenziali post-sisma, il MIND LAB, laboratorio fucina di idee innovative fondato nel 2022 dal Prof. Ing. Giuseppe Carfagna, raddoppia vincendo anche il concorso LbD2025 con il nuovo progetto di ingegneria dell’emergenza denominato SNAIDE “Snake-AIDE: progetto di un robot serpente per la ricerca di dispersi a seguito di catastrofi naturali”, messo a punto dagli aspiranti allievi tecnici del Dipartimento di Meccanica Meccatronica ed Energia del “Fermi” di Ascoli e con la collaborazione del gruppo di lavoro della protezione civile di Ascoli Piceno e dell’azienda ESA Elettromeccanica Srl. Il team ha messo in campo tutte le più attuali e innovative metodologie di progettazione (Design Thinking, Problem Solving, Team Building, Generative Design, CAD/CAE Parametric Design, Optimization Modeling, Additive Manufacturing) efficacemente orchestrate da tecniche di project management acquisite grazie ai recenti accordi con il PMI (Project Management Institute) per una formazione di alto profilo sulle metodologie per ottenere la certificazione internazionale CAPM degli aspiranti project manager.

Grande la soddisfazione del prof. Carfagna per il secondo successo del suo affiatato e instancabile team ingegneristico, già reduce di una ulteriore vittoria di alcuni giorni fa in altro concorso regionale delle Camere di Commercio delle Marche: “Le sfide progettuali, ingegneristiche, etiche e sociali che dovremo affrontare insieme alle giovani generazioni”, afferma il docente, “richiedono un approccio sistemico, organico, complesso e trasversale, che può essere messo in campo solo coinvolgendo nel processo decisionale e progettuale proprio i giovani e la loro forza creativa; il concorso LbD di Confindustria Marche è una grande opportunità per i nostri giovani che possono pertanto accettare sfide complesse in grado di stimolare la motivazione all’apprendimento delle discipline STEM e dare un senso profondo allo studio, alla ricerca, all’impegno per l’acquisizione di competenze strategiche e trasversali”. Il team MIND LAB ringrazia tutti gli stakeholder di progetto, lo staff Confindustria Marche, il personale dell’azienda partner ESA Elettromeccanica Srl, il Gruppo di Lavoro SISMa e la Protezione Civile di Ascoli Piceno gruppo ANB, lo staff organizzativo dell’istituto scolastico ed il Dirigente Dott. Ing. Ado Evangelisti, sempre sensibile e motivante riguardo tematiche progettuali legate alle STEM.

