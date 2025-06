FOLIGNANO – Sabato 7 giugno alle ore 21, il PalaRozzi di Villa Pigna accoglierà Alessandro Di Battista, ospite dell’ultima serata di LibrArte Festival, la 31° Fiera del Libro di Folignano, promossa dall’Amministrazione comunale e organizzata da Mad Events.

Giornalista, scrittore e già parlamentare, Di Battista metterà in scena la trasposizione teatrale del suo ultimo libro ‘Scomode verità. Dalla guerra in Ucraina al massacro di Gaza’. Di Battista denuncia: «Mai abbiamo assistito ad un appiattimento politico e culturale come quello che caratterizza i nostri giorni. Il pensiero critico va disinnescato. Il dissenso (anche quando è maggioritario nel Paese) va denigrato. La Storia non va considerata»

Con il suo stile appassionato e senza filtri, Di Battista offrirà al pubblico una riflessione profonda su guerra, potere, media e libertà di pensiero. Un’occasione per ascoltare dal vivo una voce controcorrente del panorama pubblico italiano, capace di intrecciare esperienza personale e visione politica in un racconto intenso e coinvolgente.

L’incontro è a ingresso gratuito e chiude una settimana ricchissima di appuntamenti che hanno visto protagonisti, tra gli altri, Federico Buffa, Pierluigi Brustenghi e Ascanio Celestini.

LibrArte Festival si conferma anche quest’anno come uno spazio di confronto aperto, inclusivo e appassionato, dove parola, teatro, scienza e attualità si incontrano. Un appuntamento ormai atteso che dà voce a chi racconta il presente con coraggio e profondità.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.