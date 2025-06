ASCOLI PICENO – Come ormai tradizione anche quest’anno, per la ricorrenza della Giornata Mondiale dell’Ambiente, che si celebra dal 1972 ogni 5 giugno si è rinnovata ad Ascoli Piceno l’iniziativa CAMMINPULENDO&SCOPRENDO, promossa dal Consolato Maestri del Lavoro di Ascoli Piceno e Fermo, guidato dal Console Giorgio Fiori, di concerto con l’Associazione Angeli del Bello presieduta da Luciano Vizioli. Nella mattinata di sabato 7 giugno, lo stesso Console Giorgio Fiori con il segretario Alfredo De Marco e diversi membri di entrambe le associazioni, partendo da piazza Ventidio Basso, hanno percorso le principali rue e vie del quartiere San Tommaso, raccogliendo ogni sorta di piccoli rifiuti, ma nel contempo prendendo conoscenza della storia dei luoghi, dei personaggi e dei palazzi ed in particolare dei “passetti” che via via hanno incontrato lungo il programmato itinerario.

Guida d’eccezione del nutrito gruppo è stato l’Angelo del Bello Gianni Silvestri studioso, ma soprattutto appassionato e ottimo conoscitore della storia di Ascoli e di quella zona in particolare che gli ha dato i natali, il quale via via che si snodava il tragitto ha minuziosamente “raccontato” le caratteristiche dei palazzi, delle torri, delle effigi, nonché, con dovizia di date e aneddoti, la vita e le gesta dei personaggi a cui le stesse vie e rue sono state intitolate.

Il tour culturale ed ecologico si è quindi concluso con un drink augurale e di saluti presso il giardino comunale della ex fabbrica di maioliche ascolane FAMA.

Purtroppo non è stato possibile visitare come inizialmente programmato, l’interno del ponte di Borgo Solestà per motivi di inagibilità e sicurezza ma sostanzialmente l’iniziativa oltre a dare un nuovo decoro di pulizia ai luoghi percorsi, ha raccolto i più ampi consensi con l’entusiastica partecipazione di Angeli del Bello e Maestri del Lavoro, rappresentando nel contempo un importante momento di sensibilizzazione sociale ed ambientale.

