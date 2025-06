Il corso è stato curato dall’Associazione Music Academy Ascoli Aps e in particolare dal docente maestro Federico Sirocchi. Il resoconto

CASTORANO – Si è concluso, dopo oltre 40 ore di insegnamento e 7 mesi di attività, il corso di chitarra che si è svolto presso la Biblioteca comunale di via Roma.

L’iniziativa è stata allestita nell’ambito del progetto “Benessere in comune” realizzato, con il contributo del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Comune di Castorano e coordinato da U.S. Acli Marche Aps.

Il corso è stato curato dall’Associazione Music Academy Ascoli Aps e in particolare dal docente maestro Federico Sirocchi.

La partecipazione è stata gratuita e rivolta a bambini e ragazzi di età compresa tra i 7 e i 14 anni residenti nel territorio del Comune di Castorano.

All’ultima lezione era presente anche il vice sindaco del Comune di Castorano Marika Maoloni che, insieme al docente Federico Sirocchi, ha consegnato gli attestati di partecipazione al corso.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.