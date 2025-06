Paesaggi è l’ultimo capitolo del progetto Dance Well che si è svolto in questi mesi ad Ascoli Piceno e che promuove la pratica della danza contemporanea in spazi museali

ASCOLI PICENO – Domenica 15 giugno presso la Pinacoteca Civica di Ascoli Piceno, Sala della Vittoria, va in scena Paesaggi performance a cura delle coreografe Cecilia Ventriglia e Silvia Pipponzi, in collaborazione con Maria Angela Pespani, promossa nell’ambito di Dance Well – movimento e ricerca per il Parkinson progetto promosso dal Comune di Ascoli Piceno, dall’AMAT, Ascoli Musei, con il contributo di MiC e Regione Marche e con il sostegno di La Casa di Asterione.

Paesaggi è l’ultimo capitolo del progetto Dance Well che si è svolto in questi mesi ad Ascoli Piceno e che promuove la pratica della danza contemporanea in spazi museali e contesti artistici a beneficio dei malati di Parkinson, dei loro familiari e delle persone con ridotte capacità motorie.

I dancers del progetto Dance Well – movimento e ricerca per il Parkinson danzeranno per la prima volta di fronte a un pubblico. Non si tratta di uno spettacolo ma di un momento per condividere il panorama di immagini, parole ed emozioni in danza che hanno tracciato il sentiero di Dance Well in questi primi due anni.

Ad Ascoli Piceno la pratica è attiva dal 2023 e si svolge con lezioni settimanali gratuite per i partecipanti presso il foyer del Teatro Ventidio Basso e presso la Sala della Vittoria della Pinacoteca Civica di Ascoli Piceno. Attualmente partecipano alle classi circa 40 persone a settimana. Ideato nel 2013 dal Comune di Bassano del Grappa, attraverso il suo CSC Centro per la Scena Contemporanea, Dance Well – Ricerca e movimento per il Parkinson è un progetto che si sta diffondendo sul territorio nazionale – Verona, Torino, Firenze, Roma, Bergamo, Milano, Recanati, Pesaro, Ascoli Piceno – e in Giappone. La pratica consiste in lezioni di danza gratuite per persone con Parkinson, ampliata anche alle diverse comunità locali (familiari, caregiver, membri della comunità anziana over 60, cittadini) che si svolgono in spazi artistici (musei, pinacoteche). Lo spazio artistico è uno degli elementi che distingue Dance Well dalle pratiche tradizionali in sale di danza, palestre o spazi per la riabilitazione in senso stretto. Proprio per sottolineare con maggiore chiarezza che Dance Well è una pratica artistica, i partecipanti sono chiamati Dance Well dancers. Le lezioni di danza (classi) sono condotte da Dance Well Teachers certificati, ad Ascoli Piceno da Cecilia Ventriglia e Silvia Pipponzi.

La performance, della durata di 30 minuti circa, prevede una doppia recita alle 16.30 e alle ore 18 ed è a ingresso gratuito a posto non numerato con tagliando obbligatorio da ritirare presso la biglietteria dei teatri di Ascoli Piceno (in Piazza del Popolo 17, aperta dal lunedì al sabato con orario 09:30 – 12:30 / 17 – 20) o presso la Pinacoteca Civica il giorno stesso della performance a partire dalle ore 15.30. Informazioni: Biglietteria dei teatri di Ascoli Piceno 0736 298770, AMAT 071 2072439.

