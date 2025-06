ASCOLI PICENO – Di seguito una nota del Comune di Ascoli Piceno.

Con l’ordinanza dirigenziale 367 del 10 giugno 2025, l’Amministrazione comunale ordina per il giorno 16/06/2025 dalle 08:30 alle 17:00 nelle vie in oggetto indicate l’adozione dei seguenti provvedimenti:

Il presente provvedimento è da ritenersi valido anche per la successiva fase di smontaggio della gru, in data e orario da concordare preventivamente con lo scrivente Ufficio Osap della Polizia Locale, con le medesime prescrizioni ed oneri.

In caso di condizioni meteo sfavorevoli o se, per eventuali difficoltà tecnico-organizzative, non si potesse procedere alle operazioni di montaggio/smontaggio per le date concordate, la validità e l’efficacia dei suddetti provvedimenti, sarà differita alle nuove date ed eventualmente a nuovi orari, da comunicare, allo scrivente ufficio via mail all’indirizzo sotto indicato.