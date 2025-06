ASCOLI PICENO – Per l’ottavo appuntamento del Festival dell’Appennino, inclusivo di natura sabato 14 giugno arriveremo in Abruzzo a Castelli (TE) nel Parco Nazionale dei Monti della Laga e Gran Sasso con un’escursione suggestiva al Fondo della Salsa, uno dei luoghi più suggestivi dell’Appennino centrale, lungo la parete rocciosa ai piedi del Monte Camicia per poi spostarci nel borgo di Castelli, famose per le sue botteghe artigiane di ceramica dove in serata ci sarà il concerto dell’Orchestra Popolare del Saltarello. Il Festival dell’Appennino quest’anno prevede 27 appuntamenti che si terranno tra il 4 maggio al 12 ottobre 2025 in 28 comuni distribuiti nelle quattro regioni dell’Appennino centrale colpite dal sisma del 2016-2017: Abruzzo Lazio, Marche e Umbria -. Borghi che custodiscono un prezioso patrimonio culturale storico, artistico, naturalistico e di tradizioni e che, dopo anni difficili, anche attraverso questa iniziativa vogliono rilanciarsi, crescere, attrarre nuovi visitatori. La manifestazione è promossa dal Commissario Straordinario al sisma 2016 e dal BIM Tronto, con la fondamentale collaborazione dei BIM Vomano-Tordino Teramo, Nera Velino Cascia e Nera-Velino Rieti.

Il Commissario al sisma 2016 Guido Castelli: “Dopo le Marche e il Lazio, il Festival dell’Appennino 2025 approda in Abruzzo per un appuntamento che coniuga le bellezze naturalistiche di questi luoghi con la cultura e le tradizioni della comunità di Castelli. Questa manifestazione, che unisce i territori colpiti dal sisma 2016, rappresenta una bella occasione di socialità e una vetrina, attraverso la quale far conoscere luoghi unici, spesso lontani dalle grandi rotte turistiche, a un pubblico sempre più ampio. Anche attraverso iniziative come questa vogliamo promuovere la rigenerazione economica e sociale dell’Appennino centrale, con l’obiettivo di creare quelle condizioni di sviluppo sostenibile che sostengono la rinascita delle nostre comunità e, al contempo, contrastano il fenomeno dello spopolamento in atto da lungo tempo. Si tratta di una strategia articolata che sta dando risultati positivi grazie al lavoro di squadra con Regione e il Presidente Marsilio e i Comuni del cratere. Infine, è doveroso ricordare che la riuscita del Festival è resa possibile grazie alla collaborazione dei quattro Bim coinvolti, il cui encomiabile impegno nei confronti dei loro territori è il vero valore aggiunto”.

Il Presidente del Consorzio B.I.M di Teramo Marco Di Nicola “Sono lieto di annunciare che il Festival dell’Appennino anche quest’anno fa tappa nel nostro comprensorio con tre appuntamenti, che rappresentano altrettante occasioni di valorizzazione culturale, turistica e sociale delle nostre aree interne e dei comuni del cratere. Le tappe teramane, in particolare, rappresentano un momento di grande importanza per il nostro territorio, offrendo l’opportunità di attrarre visitatori e di rafforzare il senso di comunità attraverso musica, cultura e tradizioni locali. Il 14 giugno nel caratteristico borgo della ceramica, il comune di Castelli, con una suggestiva escursione al Fondo della Salsa e l’esibizione dell’Orchestra Popolare del Saltarello, inaugureremo gli appuntamenti in programma nel teramano, che proseguiranno il 20 luglio a Rocca Santa Maria con il concerto dei Lupi della Majella e il 6 settembre a Fano Adriano con l’esibizione di Ambrogio Sparagna, uno dei più importanti interpreti della musica popolare europea, con l’Orchestra Popolare Italiana. Ringrazio gli organizzatori e tutti coloro che lavorano per rendere possibile questa iniziativa, che rappresenta un tassello importante nel percorso di rilancio e valorizzazione delle nostre aree interne, grazie al supporto del Commissario per la Ricostruzione e dei Consorzi di bacino imbrifero montano dell’Appennino Centrale. Invito tutti a partecipare e a scoprire le meraviglie che il nostro territorio ha da offrire.”

Il Sindaco di Castelli Rinaldo Seca: “Per noi è un grande onore ospitare il Festival dell’Appennino, che ha l’obiettivo prefissato di rilanciare le aree interne. Ringraziamo il Commissario Castelli e il Bim che ha voluto sostenere questa iniziativa. Il nostro territorio, oltre ad un’intensificazione della ricostruzione che si sta avendo, bisogna ripartire dal turismo e dagli aspetti culturali, turistici e naturalistici”.

Il ritrovo per l’escursione è alle 14.45 con partenza alle ore 15. L’escursione è percorso da San Salvatore -Fondo della Salsa ha una difficoltà E, è lunga 5,42 km, con un dislivello di 393 mt e un tempo di percorrenza di circa 3 ore e mezza. Al rientro intorno alle ore 18.30 ci si sposterà al borgo di Castelli con visita libera e possibilità di cenare nelle strutture ricettive presenti.

Alle ore 21, in piazza Roma, concerto dell’Orchestra Popolare del Saltarello con il loro repertorio che spazia dalle canzoni tradizionali alle saltarelle, spallate e ballarelle, offrendo uno spettacolo vivace e autentico che affonda le radici nella tradizione musicale abruzzese, reinterpretandola con originalità. L’ideatore del progetto è il musicista Danilo Di Paolonicola, autore delle rielaborazioni e trascrizioni. Teramano di origine, considerato tra i migliori fisarmonicisti e organettisti del mondo.

La partecipazione è gratuita ma è necessaria la prenotazione al fine di organizzare meglio l’evento, compilando il form nella data sul sito www.festivaldellappennino.it.

Raccomandazioni:

L’escursione è adatta a chi è allenato a camminare in montagna e in buona salute.

Obbligatorio indossare scarpe da trekking

avere con sè almeno un litro d’acqua e un cappello

portare kway

consigliato portare i bastoncini da trekking

consigliato un cambio completo da lasciare in auto

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.