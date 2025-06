ASCOLI PICENO – La Famiglia Pulcinelli e la Famiglia Passeri annunciano di aver siglato l’intesa per il trasferimento del 100% delle quote dell’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. alla Famiglia Passeri.

Nei prossimi giorni saranno espletate le procedure necessarie per il passaggio di proprietà

La Famiglia Passeri subentra ufficialmente alla guida dell’Ascoli Calcio, rilevando la proprietà dalla Famiglia Pulcinelli, che ha guidato il club in anni significativi e ricchi di passione. Il passaggio di proprietà sarà perfezionato nei prossimi giorni e segna l’inizio di una nuova fase per la società bianconera. La Famiglia Passeri, nella figura di Bernardino in qualità di Presidente, prenderà le redini della società in questa nuova fase della ultracentenaria storia del club. Gli imprenditori romani di origini marchigiane – la madre di Bernardino, nonna dei fratelli Dino e Andrea, è originaria di Montegallo – considerano questo impegno come un ritorno alle proprie radici. Una scelta motivata da un legame autentico con il territorio e da una visione del calcio fondata su valori di etica, sostenibilità e attenzione ai giovani. Determinante in questa fase di transizione è stato il contributo del Sindaco di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti, che ha accompagnato con impegno il percorso di dialogo tra le due famiglie, garantendo una transizione ordinata e condivisa. Nei prossimi giorni verranno definite le nuove figure operative che assumeranno ruoli chiave all’interno della società, accompagnando il processo di riorganizzazione in vista della prossima stagione. Il progetto sportivo sarà curato in collaborazione con la DE Sport, società gestita da Andrea Passeri, che coordinerà la visione strategica e operativa del club, con un focus particolare sul settore tecnico e sulla crescita del Settore Giovanile. La nuova proprietà intende sviluppare un modello sportivo sostenibile, innovativo e profondamente radicato nel territorio. Nel piano di rilancio rientra anche l’integrazione delle tecnologie sviluppate con il progetto MYSP, piattaforma già testata con successo e ora parte integrante della nuova infrastruttura tecnica e formativa del club. Tra le attività partecipate della Famiglia Passeri anche il Gruppo Distretti Ecologici – attiva nei settori dell’edilizia sostenibile e delle energie rinnovabili – che continuerà a sostenere l’Ascoli Calcio attraverso accordi di sponsorizzazione già in essere. Con questo passaggio, la Famiglia Passeri intende contribuire al rafforzamento e al rilancio di una delle piazze storiche del calcio italiano, portando avanti un progetto ambizioso, responsabile e orientato al futuro.

