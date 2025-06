APPIGNANO DEL TRONTO – Prosegue con un evento di grande spessore culturale e musicale il Rural Art Festival di Appignano del Tronto. Sabato 14 giugno, a partire dalle ore 18, il Centro Storico del borgo si animerà con un programma ricco di attività per grandi e piccoli, culminando in uno spettacolo musicale d’eccezione: “Parole di Faber”, il tributo a Fabrizio De André a cura della band I Notturni.



La serata si aprirà alle ore 18:00 con un laboratorio di falegnameria didattica condotto da Daniele Cannella. Un’occasione unica per bambini e ragazzi per scoprire la bellezza del lavoro manuale, imparando a usare attrezzi veri per modellare il legno e dar forma a oggetti nati dall’incontro tra fantasia e materia.



Contemporaneamente, sarà allestito un mercato contadino con prodotti locali e degustazioni a km zero, per immergersi nei sapori autentici del territorio.



Alle ore 21 si terrà lo spettacolo “Parole di Faber”. La band I Notturni, composta da musicisti diplomati al conservatorio, porta in scena un tributo emozionante e fedele al repertorio di Fabrizio De André. Grazie a un attento lavoro di ricerca e agli arrangiamenti ispirati ai celebri live con la PFM, lo spettacolo restituisce al pubblico l’intensità e la poesia dei concerti del grande cantautore. La voce di Andrea Filippi, sorprendentemente simile a quella di De André, guida il pubblico in un viaggio musicale profondo e coinvolgente.



Il nome della band, “I Notturni”, richiama il titolo dell’ultimo progetto incompiuto di De André, rimasto purtroppo inedito a causa della sua prematura scomparsa. Con questo omaggio, la band continua a tenere viva l’eredità artistica e umana di uno dei più grandi poeti della musica italiana.

A seguire si continuerà la festa grazie alla selezione musicale di DJ Force.



L’ingresso è gratuito.



Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.