ASCOLI PICENO – Un riconoscimento per il lavoro portato avanti in questi anni, culminato con la quotazione in Borsa su Euronext Growth Milan, avvenuta nei giorni scorsi.

Presso la Sala della Vittoria della Pinacoteca Civica, il Sindaco Marco Fioravanti, a nome dell’Amministrazione Comunale di Ascoli Piceno, ha consegnato a Giocamondo Study Spa, nelle mani del Ceo, dottor Stefano De Angelis, una targa per celebrare l’ammissione in Borsa: “Un traguardo di grande rilevanza per un’azienda tutta ascolana – ha dichiarato il primo cittadino. Un’eccellenza nel settore turistico, una realtà di assoluto spessore che continua a dare lavoro e offrire concrete opportunità di crescita a tanti giovani del nostro territori. Dopo la bella notizia della quotazione in Borsa, auguro a Giocamondo tante ulteriori soddisfazioni, che rendono orgogliosa la nostra comunità”.

Alla consegna della targa erano presenti anche i dipendenti di Giocamondo, primo operatore italiano nel settore dei viaggi studi ad accedere all’Euronext Growth Milan.

