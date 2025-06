ROCCAFLUVIONE – L’Ufficio Speciale Ricostruzione ha approvato il progetto esecutivo della palestra

polifunzionale di Roccafluvione, nel Piceno, per un importo di 390.000 euro.

Si tratta di un intervento ricompreso all’interno dell’ordinanza numero 137 del 2023, che

punta a riparare i danni, ridurre il rischio sismico, sistemare il manto di copertura e

sostituire il sistema di regimentazione delle acque nella zona dove sorge il fabbricato, in

via Nenni.

«La ricostruzione non riguarda solo il recupero degli edifici danneggiati, ma anche la

restituzione di spazi fondamentali per la vita sociale e sportiva delle comunità – spiega il

commissario straordinario Guido Castelli -. La palestra di Roccafluvione rappresenta un

presidio importante per il benessere e l’aggregazione, soprattutto per i più giovani.

Ringrazio l’Usr, il sindaco di Roccafluvione Emiliano Sciamanna, sempre solerte e attento

nel porre altre questioni per il suo comune e che può senz’altro ritenersi soddisfatto, e tutti

i soggetti coinvolti per il lavoro svolto con impegno e competenza, tra cui la Regione

Marche guidata dal presidente Acquaroli».

L’edificio ha una superficie di circa 1.270 metri quadrati, comprensiva di campo da gioco,

spogliatoi e locali accessori al piano terra e tribuna al primo piano. Tra gli interventi

previsti, l’applicazione di un presidio antiribaltamento sulle tamponature, la cucitura di una

lesione sulla tribuna, il ripristino del copriferro di parte della struttura portante e la

manutenzione della copertura con sostituzione di parte delle viti di fissaggio dei pannelli

sandwich. Il Commissario Castelli sarà sempre attento alle esigenze del territorio, anche

attraverso le prossime ordinanze per equilibrare i territori, le esigenze e le vere necessità.

