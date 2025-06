ASCOLI PICENO – Per l’ottavo anno consecutivo l’Unione Sportiva Acli Marche Aps propone una serie di percorsi culturali serali gratuiti ad Ascoli Piceno.

Ogni lunedì, a partire dal 16 giugno, infatti, all’interno del progetto “A tutto campo” di Acli provinciali Aps e grazie al sostegno del Comune di Ascoli Piceno, sarà attraversato, con una guida turistica abilitata, un percorso cittadino dedicato alla storia e alle ricchezze culturali, turistiche ed architettoniche della città delle cento torri.

Si tratta di uno degli appuntamenti più attesi dell’estate ascolana che coinvolge cittadini di ogni età e che nel 2024 ha fatto registrare 1053 presenze registrate in 9 appuntamenti e 244 persone che in precedenza non avevano partecipato all’iniziativa.

La partecipazione alle varie attività organizzate è gratuita. I temi che saranno trattati nel corso delle varie serate sono diversi e ogni volta ci sarà qualcosa di nuovo da apprendere.

Lunedì 16 giugno si parlerà della storia della città di Ascoli Piceno attraverso i suoi personaggi.

Il percorso è adatto a persone di ogni età e dura circa 2 ore e mezza.

Per partecipare occorre prenotare attraverso un messaggio al numero 3939365509, indicando il proprio nome e cognome, entro il 14 giugno. E’ previsto un tetto massimo di 100 persone.

Per ulteriori informazioni sulle attività del progetto “Salute in cammino per la cultura” si possono consultare la pagina Facebook Unione Sportiva Acli Marche o il sito www.usaclimarche.com.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.