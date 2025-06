ASCOLI PICENO – Ammontano a quasi 5 milioni e 900 mila euro una raffica di interventi su numerose arterie viarie del territorio provinciale diretti al miglioramento della sicurezza stradale e alla risoluzione di alcune criticità presenti in snodi importanti del sistema della mobilità. Già lunedì 16 giugno inizierà la bitumatura del piano viabile della S.P. 90 Valle Castellana, che collega l’abitato di Ascoli Piceno con la frazione Castel Trosino, per un tratto di circa 2,3 Km.

“L’Amministrazione Provinciale – evidenziano il Presidente Sergio Loggi e il Consigliere con delega alla viabilità Daniele Tonelli – nonostante le difficoltà del dissesto finanziario, ha predisposto un nuovo consistente pacchetto di lavori, in fase di aggiudicazione o di gara, con l’obiettivo di rispondere alle esigenze delle comunità locali, intervenendo su diversi tratti, dove la pavimentazione stradale risulta usurata con presenza di buche e avvallamenti. Le opere di manutenzione straordinaria in programma proseguono l’attività intrapresa, fin dall’inizio del mandato, per migliorare le condizioni di percorribilità dell’intera rete provinciale utilizzando in maniera integrata varie fonti di finanziamento, dalla costa alla montagna. Siamo in costante contatto con i Sindaci per monitorare situazioni e priorità e pianificare al meglio tempi e modalità di realizzazione”.

Sulla zona 1 della rete viaria provinciale sono in programma interventi di bitumatura per 500 mila euro sulle S.P. n. 207, n. 34 e n. 89 nei territori dei Comuni di Acquasanta ed Arquata. Ulteriori 500 mila euro verranno impiegati per interventi di asfaltatura sulla S.P. n. 87 e sulla S.P. n. 93 nei Comuni di Comunanza e Force. Nella terza zona, per un importo di circa 550 mila euro, verranno attuate opere di bitumatura e ripristino del piano viabile sulle SS.PP. n. 179, n. 78 e n. 58, nei Comuni di Cupra Marittima e Massignano. Ancora, ad oltre 920 mila euro ammontano i lavori di manutenzione straordinaria sulle S.P. n. 43, n. 1 e n. 17 che attraversano i territori dei Comuni di Castel di Lama, Offida e Castignano. Anche in questo caso, si tratta di bitumature e dell’eliminazione di alcuni avvallamenti. Inoltre, su vari tratti, sempre compresi nella zona 1 si provvederà alla realizzazione della segnaletica stradale orizzontale e verticale con una spesa di circa 119 mila euro. Importanti e cospicui saranno poi gli interventi volti a rafforzamenti corticali e reti di versanti e pareti rocciose che interesseranno le seguenti 2 arterie: la S.P. n. 89 Val Fluvione nel Comune di Montegallo per l’importo di 961 mila euro e la S.P. n. 24 Ascensione nel territorio di Ascoli Piceno per oltre 1 milione e 331 mila euro.

Entrando invece nello specifico della zona 2 del sistema viario di competenza dell’Ente, per un importo di 500 mila euro provenienti da fondi MIT, verranno realizzati lavori sulle S.P. n.181 Colleguardia, n.15 Castel di Lama, n.73 Ripaberarda, n.93 Venarottese, n.88 Valditronto e, infine, n. 220 San Martino, nei territori dei Comuni di Ascoli Piceno, Appignano del Tronto e Maltignano. In particolare, si prevede il livellamento del piano stradale nei tratti maggiormente avvallati con conglomerato bituminoso nonché interventi, tramite noli di mezzi da scavo, per il ripristino delle pertinenze stradali.

Consistenti anche gli interventi di manutenzione straordinaria, per la somma di 500 mila euro, che verranno eseguiti sulle strade provinciali n.17 Castignanese, n.47 Montalto, n. 56 Monterubbianese, n.73 Ripaberarda, n.92 Valtesino, n.99 Porchia Maliscia, n.104 Ponte Maglio Ponte Ortezzano e n.170 Madonna Lago. Si tratta di interventi che consentiranno una migliore regimentazione delle acque e una transitabilità più sicura.

