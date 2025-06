ASCOLI PICENO – Ultimo appuntamento prima della pausa estiva.

Ultima occasione prima della pausa estiva per vivere la magia del Mercatino dell’Antiquariato di Ascoli Piceno, in programma sabato 14 e domenica 15 giugno nel centro storico della città. Tra Piazza del Popolo, Piazza Arringo e le vie adiacenti, come da tradizione, espositori provenienti da tutta Italia proporranno oggetti d’altri tempi, curiosità vintage, collezionismo, modernariato e artigianato artistico.

Con l’edizione di giugno si chiude la prima parte della stagione 2025 del Mercatino, che tornerà poi dopo la pausa estiva nei giorni 20 e 21 settembre.

Orari: Piazza del Popolo sabato e domenica intera giornata dalle ore 9.00 alle ore 19.00. Le altre zone sabato pomeriggio e domenica intera giornata dalle ore 9 alle ore 19.

Location: Piazza del Popolo, Piazza Arringo, Chiostro di San Francesco, Piazza Roma, Via del Trivio e Piazza Ventidio Basso.

