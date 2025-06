ASCOLI PICENO – Di seguito tre note stampa del Comune di Ascoli Piceno.

Regolamentazione della circolazione stradale in in via Giudea e Via Minucia per l’installazione di una gru. Con l’Ordinanza dirigenziale 247 del 13 giugno 2025 l’Amministrazione comunale dispone l’adozione, dalle ore 22:00 del 20/06/2025 alle 06:00 del 21/06/2025 dei seguenti provvedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale in via Giudea e Via Minucia. Come da ordinanza dirigenziale n. 247 del 02/05/2025, saranno adottati i seguenti provvedimenti relativi alla viabilità, dalle ore 22:00 del 20/06/2025 alle ore 06:00 del 21/06/ 2025:



Via Giudea interdizione del transito veicolare e pedonale con deviazione da effettuare per le vie laterali;

divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati; Regolamentazione della circolazione stradale in Piazza Roma per l’installazione di una gru. Con l’Ordinanza dirigenziale 326 del 29 maggio 2025 l’Amministrazione comunale dispone l’adozione, dalle ore 14:00 del 19/06/2025 alle 07:00 del 20/06/2025 dei seguenti provvedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale a Piazza Roma. Come da ordinanza dirigenziale n. 326 del 29/05/2025, saranno adottati i seguenti provvedimenti relativi alla viabilità, dalle ore 22:00 del 20/06/2025 alle ore 06:00 del 21/06/ 2025:

interdizione del transito veicolare dal civ 1 al civ. 7 di P. zza Roma e contestuale deviazione del flusso veicolare proveniente da via XX settembre (lato ovest) all’interno di P. zza Roma con una corsia di marcia di dimensione non inferiore a mt. 3,00. l’istituzione del divieto di sosta con obbligo di rimozione coatta su tutta P. zza Roma dalle ore 14:00 del 03/06/2025 alle 07:00 del 04/06/2025; la rimozione sul lato est della piazza dei tavoli presenti davanti la gelateria “QUI SI GODE” e chiusura degli ombrelloni come da accordi preventivi intercorsi tra le parti.

Regolamentazione della circolazione stradale in via dei Soderini per l’installazione di una gru.

Con l’ordinanza dirigenziale 378 del 14 giugno 2025, l’Amministrazione comunale ordina, per la fase di montaggio/smontaggio gru, di istituire dalle ore 04:00 alle 07:00 del 24/06/2025, i seguenti provvedimenti per la regolamentazione della circolazione veicolare in Piazza Roma, via del Trivio, via B. Cairoli, Piazza V.Basso e via delle Donne, Via dei Soderini per consentire l’ accesso dei mezzi necessari per il montaggio di una gru in via dei Soderini: