CASTEL DI LAMA – Dal 13 al 14 giugno 2025, il Palaghiaccio di Fanano (MO) ha ospitato il prestigioso Trofeo Bruno Tiezzi, evento di punta del pattinaggio velocità giovanile organizzato dalla Federazione Italiana Sport Rotellistici (FISR). La manifestazione ha visto la partecipazione di oltre 600 atleti delle categorie Giovanissimi ed Esordienti, provenienti da 80 società sportive di tutta Italia.

Tra le società in gara, la Rollergreen di Castel di Lama si è distinta per l’impegno e la passione dei suoi giovani atleti. Guidata dal presidente Gianni Anselmi, la società ha confermato il suo ruolo di eccellenza nel panorama nazionale del pattinaggio velocità.

La squadra giovanile della Rollergreen, allenata dalla campionessa del mondo Anais Pedroni, ha visto impegnati i Giovanissimi Alesiani Daniel, Cianci Riccardo, Virgili Matteo, Benvenga Elisa, e gli Esordienti Norlatti Etiene e Lupi Stefano.

Questi giovani talenti hanno affrontato con determinazione le diverse specialità del pattinaggio velocità, contribuendo al prestigioso risultato della società nella classifica generale. Il loro impegno e la loro passione sono il riflesso del lavoro svolto quotidianamente negli allenamenti e nelle competizioni. La filosofia della Rollergreen società di Castel di Lama e che quest’anno compie 20 anni dalla sua fondazione ha come obiettivo la promozione e il sostegno della pratica del pattinaggio in tutte le sue forme, dal pattinaggio in linea al pattinaggio artistico, dal freestyle allo skateboard.

Con scuole di pattinaggio a Castel di Lama, Spinetoli e Monteprandone, la Rollergreen offre corsi per tutte le età.

Il successo della Rollergreen al Trofeo Bruno Tiezzi 2025 è solo l’ultimo di una serie di risultati che testimoniano la crescita e l’impegno della società. Con una solida base di giovani atleti e una filosofia orientata alla formazione e alla passione per lo sport, la Rollergreen si conferma una delle realtà più dinamiche e promettenti nel panorama del pattinaggio velocità italiano

