OFFIDA – Tornano gli appuntamenti estivi con lezioni e partite libere di burraco a Offida.

Il prossimo appuntamento è fissato per le ore 21 di giovedì 19 giugno nella frazione Santa Maria Goretti, presso il Circolo Elio Fabrizi (Piazza Fausto Coppi).

L’iniziativa è promossa da Unione Sportiva Acli Marche Aps in collaborazione con l’ Amministrazione Comunale di Offida e con il Circolo Elio Fabrizi.

Nel corso della serata sono previste lezioni di burraco (per chi non sa giocare o magari è un principiante) e partite libere (per chi ne conosce già le regole).

Altri appuntamenti col burraco avranno luogo anche il 10 luglio e il 21 agosto sempre alle 21 e sempre presso il Circolo Elio Fabrizi.

L’iniziativa rientra nel progetto “Metti in moto la mente”.

La partecipazione alle attività è gratuita, per informazioni e chiarimenti ci si può rivolgere al numero 3442229927.

