ASCOLI PICENO – Iniziativa sociale.

E’ stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Ascoli Piceno l’avviso pubblico per l’erogazione di un contributo straordinario a fondo perduto per l’apertura di nuove attività commerciali, non alimentari, in centro storico. La programmazione della misura prevede un arco temporale triennale e un totale di risorse pari a 75mila euro nel triennio, così ripartite: per il primo anno, 25mila euro a coloro che investiranno nell’area del centro storico aprendo una nuova attività commerciale non alimentare entro il 31/12/2025; poi nel 2026 si procederà con un sostegno di 25mila euro per le nuove aperture nei quartieri e nel 2027 con un ulteriore sostegno di 25mila euro per le nuove attività che sorgeranno nelle frazioni.

“Un segnale chiaro – ha dichiarato il sindaco Marco Fioravanti – della volontà dell’Amministrazione Comunale di rivitalizzare l’intero tessuto commerciale cittadino, dando fiducia e un sostegno economico a chi ha voglia di investire sotto le Cento Torri. Partiremo, quest’anno, con chi vorrà aprire una nuova attività in centro storico, poi nei prossimi anni ci allargheremo a quartieri e frazioni”. L’avviso pubblico riferito a quest’anno, infatti, prevede un contributo di 5.000 euro per ciascuna delle nuove aperture commerciali non alimentari in centro storico, a patto che le spese di apertura superino tale importo. Possono presentare domanda le micro e piccole imprese del commercio al dettaglio in sede fissa del settore non alimentare, regolarmente iscritte alla Camera di Commercio e che rispondano ai requisiti previsti dall’avviso.

“Abbiamo deciso di mettere in campo queste somme – ha aggiunto l’assessore al Commercio, Laura Trontini – per incentivare l’apertura di nuove attività di vicinato non alimentari, che possano offrire ulteriori servizi sia ai residenti che ai turisti che visiteranno la nostra città. I contributi, infatti, saranno destinati a specifiche tipologie di attività, per rendere maggiormente eterogeneo e variegato il tessuto commerciale del centro storico”.

L’istanza dovrà essere presentata a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso solo ed esclusivamente via pec al protocollo dell’Ente all’indirizzo: [email protected] . Il termine della presentazione della domanda è il 31/10/2025 e l’apertura effettiva della nuova attività deve avvenire necessariamente entro il 31/12/2025. 6.2

Nell’oggetto della pec deve essere inserito (a pena di non ammissibilità della domanda) il seguente testo “CF-03-25 AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FONDO PERDUTO PER L’APERTURA DI NUOVE ATTIVITA’ COMMERCIALI IN CENTRO STORICO” (con particolare riferimento al Codice procedura CF-03-25.

Le domande pervenute in altri modi sono irricevibili e, quindi, nulle ai fini dell’ammissione del contributo concedibile.



telefono: 0736 298269 -298267-298303 Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste al Servizio SUAP ai seguenti recapitiemail: [email protected] telefono: 0736 298269 -298267-298303

