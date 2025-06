CASTEL DI LAMA – Sabato 21 giugno, presso il Borgo Storico Seghetti Panichi di Castel di Lama si si svolgerà un evento multidisciplinare di yoga e taijiquan/qigong riservato a persona di ogni età.

L’iniziativa viene realizzata dalla Cooperativa DLM grazie ad un contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno e della Fondazione Nazionale delle Comunicazioni, in occasione della Giornata internazionale dello yoga.

Ci sarà l’opportunità di praticare gratuitamente lo yoga (dalle 19 alle 20 con l’insegnante Eugenia Brega) e il taijiquan/qigong (dalle 18 alle 19 con il maestro Raffaele Tassone).

Le sessioni di attività saranno precedute da una visita guidata gratuita allo stupendo giardino del Borgo Storico (alle ore 17,30 e alle ore 18,30, durata mezz’ora ciascuna).

Si tratta di un parco storico di rara bellezza, impiantato tra il 1875 e il 1890 dal famoso botanico e architetto di giardini tedesco Ludwig Winter, oggi primo esempio di giardino bioenergetico in Europa.

L’evento rientra in una serie di laboratori gratuiti di attività fisica per promuovere stile di vita corretti nella popolazione al fine di riuscire ad avere un buono statuto di salute ed un benessere generale.

Lo yoga ha una azione tonificante per il corpo, lo rende più elastico e forte. Lo yoga inoltre migliora la respirazione e proprio con la respirazione profonda e diaframmatica possono arrivare serenità e calma, è il modo migliore per purificarsi e far convergere tutte le proprie energie. Lo yoga inoltre migliorare le capacità di concentrazione, aiutando a rilassarsi ed eliminando le energie negative.

Praticare in maniera costante il taijiquan/qigong porta ad uno stato mentale più equilibrato, migliora la forma fisica, l’agilità e l’equilibrio.

Per partecipare occorre prenotare in quanto le attività sono a numero chiuso. Per lo yoga occorre portare un tappetino o un asciugamano.

Informazioni e prenotazioni, tramite messaggio, al numero 3442229927.

