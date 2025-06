ASCOLI PICENO – Torna ad Ascoli Piceno la Festa del Solstizio d’Estate e di San Giovanni, giunta quest’anno alla sua quinta edizione, con due giornate di celebrazioni dedicate alla natura, alla spiritualità e alla cultura popolare.

Le associazioni promotrici Marche a Rifiuti Zero, Amici nella Natura, Egeria ODV, I Trallallero – Suono della Tradizione e I Piceni Pizzicati invitano tutta la cittadinanza a partecipare a un ricco programma tra antichi saperi, riflessioni, laboratori e convivialità.

L’iniziativa intende valorizzare il patrimonio immateriale locale e favorire una riconnessione profonda con i cicli stagionali e le energie del territorio.

SABATO 21 GIUGNO – dalle ore 18.30 alle 23.30

Area Verde lungo la ciclopedonale, via degli Aceri”, nei pressi del campo da basket, Ascoli Piceno

Incontro culturale – “La spiritualità e le stagioni”

Un dialogo con un sacerdote per riflettere sulle energie archetipiche che si manifestano in natura durante solstizi ed equinozi, in una visione che integra mondo naturale e dimensione umana.

A seguire:

Laboratori con le erbe del solstizio

Cena conviviale

Musica popolare con stornellatori estemporanei, canti e balli della tradizione

DOMENICA 22 GIUGNO – dalle ore 21.00 alle 23.00

AMA Parco – Orti Sociali “Amici nella Natura”, Ascoli Piceno

Una serata dedicata ai rituali e alle tradizioni legate alla notte di San Giovanni:

Meditazione del Solstizio d’Estate

Preparazione dell’acqua di San Giovanni e del nocino

Laboratori con le erbe

Accensione del fuoco propiziatorio

Informazioni pratiche:

La partecipazione è gratuita, ma è obbligatoria la prenotazione per motivi organizzativi.

Per info e prenotazioni: 3281546183

